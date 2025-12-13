Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3330 del domingo 14 de diciembre
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
Controla tus resultados del sorteo 3330 del Quini 6 del domingo 14 de diciembre y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $4.950 millones.
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.