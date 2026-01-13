Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3339 del miércoles 14 de enero
17:39
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
17:35
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
17:35
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
17:34
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
17:30
Controla tus resultados del sorteo 3339 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $10.700 millones.
Controla tus resultados del sorteo 3339 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $10.700 millones.
• Quini 6: resultados del domingo 11 de diciembre