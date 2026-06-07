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Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3380 del domingo 7 de junio
Este domingo se comprobará si aparece un ganador con seis aciertos o si el pozo acumulado vuelve a trasladarse a otro sorteo.
- El sorteo siguiente está previsto para este domingo 7 de junio a las 21:15 en la sala oficial de Lotería de Santa Fe. El público puede seguir el acto por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 Paraná, por la Tv Pública a nivel nacional y por el canal de YouTube de la entidad.
En el sorteo del Quini 6 correspondiente al miércoles por la noche no surgió ningún ganador con seis aciertos, informó la organización oficial. Lotería de Santa Fe adelantó además el pozo acumulado que estará en juego el domingo, una cifra millonaria que moviliza a apostadores de todo el país.
Lotería de Santa Fe adelantó además los montos estimados por modalidad: Tradicional primer sorteo con $1.520.000.000; La Segunda con $1.520.000.000; Revancha con $1.640.000.000; Siempre Sale con $520.000.000; y un extra de $200.000.000 para premios complementarios y promociones.
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
¿Cuándo se sortea el Quini 6?
Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente de realizado el sorteo.
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
Modalidades de apuestas y valores actualizados
• Tradicional ($1500)
• Revancha (adicional $750)
• Siempre Sale (adicional $750)
Controla tus resultados del sorteo 3380 del Quini 6 del domingo 7 de junio de 2026 y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $5.400 millones.
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