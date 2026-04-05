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Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3362 del domingo 5 de abril
- Revisa aquí todos los resultados del sorteo 3362 de Quini 6.
- RESULTADOS: PREMIO EXTRA
- RESULTADOS: EL TRADICIONAL DEL QUINI 6
- 20 - 22 - 27 - 29 - 34 - 43
- El pozo quedó vacante.
- RESULTADOS: LA SEGUNDA DEL QUINI 6
- 19 - 20 - 30 - 32 - 39 - 41
- El pozo quedó vacante.
- RESULTADOS: LA REVANCHA DEL QUINI 6
- 06 - 13 - 17 - 29 - 33 - 36
- El pozo quedó vacante.
- RESULTADOS: SIEMPRE SALE DEL QUINI 6
- 06 - 07 - 08 - 12 - 35 - 41
- 20 ganador con 5 aciertos, que se llevan $16.665.085.
- En pocos minutos, conocerás los resultados de Quini 6.
- Inició el sorteo de la noche.
- Ya comienza un nuevo sorteo de Quini 6.
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
- ¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
• 06: apareció 614 veces
• 09: apareció 622 veces
• 11: apareció 615 veces
• 14: apareció 617 veces
• 17: apareció 672 veces
• 21: apareció 613 veces
• 24: apareció 654 veces
• 33: apareció 619 veces
• 37: apareció 671 veces
• 39: apareció 616 veces
- Revisa los resultados del Quini 6, jugado el miércoles 1 de abril.
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
- ¡Solo 6 numeritos te separan del gran pozo del Quini!
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
- Estos fueron los ganadores del sorteo jugado el miércoles 1 de abril.
- Este es el pozo estimado para hoy, domingo 5 de abril.
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente de realizado el sorteo.
- ¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente de realizado el sorteo.
- ¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
• Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
• En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
• 06: apareció 614 veces
• 09: apareció 622 veces
• 11: apareció 615 veces
• 14: apareció 617 veces
• 17: apareció 672 veces
• 21: apareció 613 veces
• 24: apareció 654 veces
• 33: apareció 619 veces
• 37: apareció 671 veces
• 39: apareció 616 veces
¿Qué días se realizan los sorteos del Quini?
Los sorteos del Quini 6 se realizan todos los miércoles y domingos a las nueve y cuarto de la noche. Los resultados pueden seguirse en vivo a través de distintos canales de televisión y plataformas digitales.
¿Cuál es el plazo para cobrar un premio?
La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.
¿Qué documentación debo presentar?
Para cobrar un premio en la sede de Lotería de la Ciudad es necesario que los apostadores presenten el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta que ha resultado ganadora.
- Este es el pozo estimado para el domingo 5 de abril.
- ¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
- ¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
- • 06: apareció 614 veces
- • 09: apareció 622 veces
- • 11: apareció 615 veces
- • 14: apareció 617 veces
- • 17: apareció 672 veces
- • 21: apareció 613 veces
- • 24: apareció 654 veces
- • 33: apareció 619 veces
- • 37: apareció 671 veces
- • 39: apareció 616 veces
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3362 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $4'750 millones .
Controla tus resultados del sorteo 3362 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $4'750 millones .
• Quini 6: resultados del miércoles 1 de abril