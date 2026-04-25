Seguir en
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3368 del domingo 26 de abril
18:30
- Este es el pozo estimado para el domingo 26 de abril.
18:27
- ¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
- Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
- En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
18:26
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
- El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
18:26
- ¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
- • 06: apareció 614 veces
- • 09: apareció 622 veces
- • 11: apareció 615 veces
- • 14: apareció 617 veces
- • 17: apareció 672 veces
- • 21: apareció 613 veces
- • 24: apareció 654 veces
- • 33: apareció 619 veces
- • 37: apareció 671 veces
- • 39: apareció 616 veces
18:25
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
18:25
- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
18:24
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
18:24
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
18:23
Controla tus resultados del sorteo 3366 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $5'500 millones .
Seguir temas
Controla tus resultados del sorteo 3366 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $5'500 millones .
• Quini 6: resultados del miércoles 22 de abril