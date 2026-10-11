Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3416 del domingo 11 de octubre
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- Este es el pozo estimado para el domingo 11 de octubre.
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- ¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
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- • 06: apareció 614 veces
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- • 09: apareció 622 veces
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- • 11: apareció 615 veces
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- • 14: apareció 617 veces
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- • 17: apareció 672 veces
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- • 21: apareció 613 veces
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- • 24: apareció 654 veces
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- • 33: apareció 619 veces
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- • 37: apareció 671 veces
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- • 39: apareció 616 veces
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- ¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
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- Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
- En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
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- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
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- El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
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- ¿Qué días y a qué hora se juega?
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- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
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- Modalidades de apuestas y valores
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- • Tradicional y La Segunda ($2000)
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- • Revancha (adicional $1000, total $ 3000)
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- • Siempre Sale (adicional $1000, total $ 4000)
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- ¿Cómo se juega el Quini 6?
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- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
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- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
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- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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Controla tus resultados del sorteo 3416 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $11'650 millones.
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Controla tus resultados del sorteo 3416 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $11'650 millones.
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