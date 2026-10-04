Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3414 del domingo 4 de octubre
¿Qué modalidades tiene el Quini 6?
El juego ofrece tres modalidades principales: Tradicional, Revancha y Siempre Sale. Para participar en Revancha y Siempre Sale, es obligatorio haber jugado primero al Tradicional.
¿Qué premios se entregan en el Quini 6?
Los premios se otorgan a los jugadores que acierten seis, cinco o cuatro números, dependiendo de la modalidad. Si no hay ganadores, el pozo se acumula, lo que permite alcanzar montos millonarios.
¿Cuál ha sido el mayor premio en la historia del Quini 6?
El premio más grande fue en julio de dos mil veintiuno, cuando un jugador de Villa María, Córdoba, ganó más de trescientos sesenta millones de pesos al acertar los seis números.
¿Qué lo hace diferente a otros juegos de azar?
El Quini 6 se distingue por sus elevados pozos, la posibilidad de elegir distintas modalidades y su accesibilidad en cualquier agencia de lotería del país. Su trayectoria de más de tres décadas también lo posiciona como un referente en Argentina.
¿Qué ocurre si nadie acierta los seis números?
Cuando no hay ganadores en las modalidades Tradicional o Revancha, el pozo se acumula para el próximo sorteo. En Siempre Sale, el premio se otorga al mayor número de aciertos, asegurando que siempre haya ganadores.
- Este es el pozo estimado para el domingo 4 de octubre.
- ¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
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- • 06: apareció 614 veces
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- • 09: apareció 622 veces
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- • 11: apareció 615 veces
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- • 14: apareció 617 veces
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- • 17: apareció 672 veces
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- • 21: apareció 613 veces
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- • 24: apareció 654 veces
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- • 33: apareció 619 veces
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- • 37: apareció 671 veces
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- • 39: apareció 616 veces
- ¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
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- Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
- En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
- Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
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- El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
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- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
- Modalidades de apuestas y valores
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- • Tradicional y La Segunda ($2000)
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- • Revancha (adicional $1000, total $ 3000)
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- • Siempre Sale (adicional $1000, total $ 4000)
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
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- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
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- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3414 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $12'000 millones .
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