Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3406 del domingo 6 de septiembre
18:56
- Este es el pozo estimado para el domingo 6 de septiembre.
18:55
- ¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
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- • 06: apareció 614 veces
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- • 09: apareció 622 veces
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- • 11: apareció 615 veces
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- • 14: apareció 617 veces
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- • 17: apareció 672 veces
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- • 21: apareció 613 veces
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- • 24: apareció 654 veces
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- • 33: apareció 619 veces
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- • 37: apareció 671 veces
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- • 39: apareció 616 veces
18:54
- ¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
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- Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
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- En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
18:54
- Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
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- El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
18:54
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
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- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
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- Modalidades de apuestas y valores
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- • Tradicional y La Segunda ($500)
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- • Revancha (adicional $300)
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- • Siempre Sale (adicional $300)
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- ¿Cómo se juega el Quini 6?
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- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
18:51
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
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- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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Controla tus resultados del sorteo 3406 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $12'000 millones .
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Controla tus resultados del sorteo 3406 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $12'000 millones .
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