Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3396 del domingo 2 de agosto
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- Este es el pozo estimado para el domingo 2 de agosto.
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- ¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
- • 06: apareció 614 veces
- • 09: apareció 622 veces
- • 11: apareció 615 veces
- • 14: apareció 617 veces
- • 17: apareció 672 veces
- • 21: apareció 613 veces
- • 24: apareció 654 veces
- • 33: apareció 619 veces
- • 37: apareció 671 veces
- • 39: apareció 616 veces
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- ¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
- Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
- En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
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- Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
- El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
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- ¿Qué días y a qué hora se juega?
- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
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- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
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- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
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- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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Controla tus resultados del sorteo 3396 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $11'300 millones .
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