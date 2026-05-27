El debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y la expectativa es total. Mientras el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ultima detalles en la gira previa por Estados Unidos, el reloj corre para la entrega de la nómina oficial. Aunque existen plazos administrativos flexibles por parte de la FIFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene una fecha límite interna muy clara para presentar a los 26 futbolistas que defenderán la corona.

¿Cuál es la fecha límite de Lionel Scaloni para anunciar los convocados al Mundial 2026?

El estratega de la “Albiceleste” tiene como fecha límite el sábado 30 de mayo para definir los 26 nombres finales. Si bien la FIFA otorga un margen de recepción de documentos hasta el lunes 1 de junio (para luego publicar de manera masiva todas las plantillas el 2 de junio), el búnker argentino determinó que el penúltimo día de mayo será el momento definitivo para cerrar la planilla y evitar contratiempos de última hora.

La demora en el anuncio responde estrictamente a factores médicos. El cuerpo técnico ha preferido exprimir el reglamento para monitorear la evolución física de piezas clave como Emiliano “Dibu” Martínez y Nahuel Molina, asegurándose de que cada convocado esté al 100% de sus capacidades antes del corte final.

Lista de 55 preconvocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Cumpliendo con la normativa obligatoria de la FIFA, Lionel Scaloni oficializó previamente una nómina provisional de 55 futbolistas. De este extenso grupo saldrán los 26 elegidos finales. La lista destaca por mantener la base de 20 campeones de Qatar 2022 y abrirle la puerta a jóvenes promesas del ámbito local e internacional, con ausencias sonadas como la de Paulo Dybala y el retiro internacional ya conocido de Ángel Di María.

A continuación, los 55 nombres que integran la prelista oficial:

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace FC)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe CF)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Taglafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas

Máximo Perrone (Calcio Como 1907)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia CF)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (FC Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (AS Roma)

Claudio Echeverri (Girona Fútbol Club)

Gianluca Prestianni (SL Benfica)

Santiago Castro (Bologna FC)

Lautaro Martínez (Internazionale de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma Calcio)

Fixture de Argentina en el Mundial 2026: Grupos, sedes y fechas de partidos

La Selección Argentina quedó cabeza de serie del Grupo J, una zona que compartirá con Argelia, Austria y Jordania. El camino hacia la defensa del título se concentrará principalmente en territorio estadounidense, con imponentes estadios en la zona de Texas y Missouri.

El calendario de la fase de grupos para el conjunto nacional quedó programado de la siguiente manera:

Fecha 1: Argentina vs. Argelia

Argentina vs. Argelia Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri) Fecha 2: Argentina vs. Austria

Argentina vs. Austria Fecha: Lunes 22 de junio de 2026

Lunes 22 de junio de 2026 Estadio: AT&T Stadium (Arlington, Texas)

AT&T Stadium (Arlington, Texas) Fecha 3: Jordania vs. Argentina

Jordania vs. Argentina Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026 Estadio: AT&T Stadium (Arlington, Texas)

¿Dónde juega los amistosos previos la Selección Argentina?

Como antesala a la gran cita mundialista, la delegación argentina se encuentra concentrada en los Estados Unidos llevando a cabo una gira de preparación con dos partidos amistosos confirmados. Estos encuentros servirán de plataforma definitiva para que Scaloni evalúe a los futbolistas que arrastran dudas físicas y determine los últimos cortes de la concentración.