Redacción EC

¿Qué es el Telekino?

es un juego de azar de lotería argentino, creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde esa fecha hasta el 28 de noviembre de 2021 fue organizado por el mismo organismo, en conjunto con la empresa Loterking. Desde el 9 de enero de 2022 es organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, tras adquirir los derechos del juego.

Resultados del Telekino y Rekino del domingo 10 de agosto

PREMIOS DEL SORTEO

El sorteo 2388 del Telekino del domingo 10 de agosto, tendrá un pozo acumulado de 1.200 millones de pesos para los 15 aciertos y otorga 5 premios adicionales de $100.000. Además, se puso en juego un viaje a Río de Janeiro para 2 personas + un auto 0 KM. y una casa estilo americana.

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 y hasta 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

TELEKINO | ¿Cómo se juega?

En un bolillero de 25 bolillas se sortean 15. Si alguien acierta todas, es ganador del pozo máximo. De no haber, el premio crece para el siguiente sorteo.

REKINO | ¿Qué es?

En la parte inferior del cartón se cuenta con 15 números impresos, igual que en la parte media, pero estos para un nuevo sorteo de pozo extra. Rekino reparte su pozo de manera semanal y, si no hay ganador de 15 aciertos, se divide entre los ganadores de 14.

OTROS PREMIOS

Además de sortear Telekino y Rekino, semanalmente se sortean otros premios como autos, electrodomésticos o viajes. ¡Todas las semanas hay ganadores!

El pozo estimado del Telekino para este sorteo es de 1.200 millones de pesos.

