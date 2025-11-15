¿Qué es el Telekino?

Telekino es un juego de azar de lotería argentino, creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde esa fecha hasta el 28 de noviembre de 2021 fue organizado por el mismo organismo, en conjunto con la empresa Loterking. Desde el 9 de enero de 2022 es organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, tras adquirir los derechos del juego.