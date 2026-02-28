Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
¿Qué es el Telekino?
Telekino es un juego de azar de lotería argentino, creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde esa fecha hasta el 28 de noviembre de 2021 fue organizado por el mismo organismo, en conjunto con la empresa Loterking. Desde el 9 de enero de 2022 es organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, tras adquirir los derechos del juego.
- ¿DÓNDE VER EL SORTEO DEL TELEKINO Y REKINO?
Los sorteos del Telekino y del Requino se transmiten en vivo para todo el territorio nacional a través de la TV Pública (Canal 7) todos los domingos a las 17.15.
- ¿CÓMO SE JUEGA AL TELEKINO?
- Cada cartón, que cuesta $100, tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).
- Luego, de un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si alguien tiene las 15 coincidencias es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.
- PREMIOS DEL SORTEO
El sorteo 2417 del Telekino del domingo 1 de marzo, tendrá un pozo acumulado de 350 millones de pesos para los 15 aciertos y otorga 5 premios adicionales de $100.000. Además, si se aciertan los 15 números, el premio mayor incluye un viaje en crucero para dos personas y un auto 0KM.
En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 y hasta 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.
- TELEKINO | ¿Cómo se juega?
En un bolillero de 25 bolillas se sortean 15. Si alguien acierta todas, es ganador del pozo máximo. De no haber, el premio crece para el siguiente sorteo.
- REKINO | ¿Qué es?
En la parte inferior del cartón se cuenta con 15 números impresos, igual que en la parte media, pero estos para un nuevo sorteo de pozo extra. Rekino reparte su pozo de manera semanal y, si no hay ganador de 15 aciertos, se divide entre los ganadores de 14.
- OTROS PREMIOS
Además de sortear Telekino y Rekino, semanalmente se sortean otros premios como autos, electrodomésticos o viajes. ¡Todas las semanas hay ganadores!
- El pozo estimado del Telekino para este sorteo es de 350 millones de pesos.