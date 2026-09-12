¿Qué es el Telekino?
Telekino es un juego de azar de lotería argentino, creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde esa fecha hasta el 28 de noviembre de 2021 fue organizado por el mismo organismo, en conjunto con la empresa Loterking. Desde el 9 de enero de 2022 es organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, tras adquirir los derechos del juego.
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- ¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE EL TELEKINO Y REKINO?
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- Con una misma apuesta participás en ambas modalidades. Telekino premia los aciertos en la grilla principal y Rekino ofrece un premio adicional con su propia combinación ganadora.
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- ¿CÓMO JUGAR AL TELEKINO?
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- Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25). Luego, de un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si alguien tiene las 15 coincidencias es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.
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- PREMIOS DEL SORTEO
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- El sorteo 2445 del Telekino del domingo 13 de septiembre tendrá un pozo acumulado de 300 millones de pesos para los 15 aciertos y otorga 5 premios adicionales de $100.000 .
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- TELEKINO | ¿Cómo se juega?
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- En un bolillero de 25 bolillas se sortean 15. Si alguien acierta todas, es ganador del pozo máximo. De no haber, el premio crece para el siguiente sorteo.
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- REKINO | ¿Qué es?
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- En la parte inferior del cartón se cuenta con 15 números impresos, igual que en la parte media, pero estos para un nuevo sorteo de pozo extra. Rekino reparte su pozo de manera semanal y, si no hay ganador de 15 aciertos, se divide entre los ganadores de 14.
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- OTROS PREMIOS
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- Además de sortear Telekino y Rekino, semanalmente se sortean otros premios como autos, electrodomésticos o viajes. ¡Todas las semanas hay ganadores!
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El pozo estimado del Telekino para este sorteo es de 300 millones de pesos .
• Revisa los resultados de la Telekino del domingo 6 de septiembre
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El pozo estimado del Telekino para este sorteo es de 300 millones de pesos .
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