Telekino es un juego de azar de lotería argentino, creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde esa fecha hasta el 28 de noviembre de 2021 fue organizado por el mismo organismo, en conjunto con la empresa Loterking. Desde el 9 de enero de 2022 es organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, tras adquirir los derechos del juego.
¿TIENE EL TELEKINO UN POZO MÍNIMO GARANTIZADO PARA PREMIOS?
No, el pozo para premios dependerá siempre de la recaudación semanal.
¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA PODER JUGAR AL TELEKINO?
El participante debe tener 18 años de edad para poder participar de los sorteos de Telekino.
¿CÓMO SE JUEGA AL TELEKINO?
• Cada cartón, que cuesta $100, tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).
• Luego, de un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si alguien tiene las 15 coincidencias es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO?
Los sorteos se transmiten en vivo para todo el país por Canal 7 (TV Pública) todos los domingo a las 17:15 horas o también, puedes seguir los resultados por El Comercio.
¿QUÉ OTROS PREMIOS DA EL TELEKINO?
Adicional a los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, semanalmente se sortean con el número de cartón (en la parte izquierda del cartón) distintos premios como pueden ser autos, electrodomésticos o viajes. De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.
PREMIOS DEL SORTEO
El sorteo 2392 del Telekino del domingo 7 de septiembre, tendrá un pozo acumulado de 1.000 millones de pesos para los 15 aciertos y otorga 5 premios adicionales de $100.000. Además, se puso en juego un auto 0KM y una casa estilo americana.
En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 y hasta 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.
En un bolillero de 25 bolillas se sortean 15. Si alguien acierta todas, es ganador del pozo máximo. De no haber, el premio crece para el siguiente sorteo.
REKINO | ¿Qué es?
En la parte inferior del cartón se cuenta con 15 números impresos, igual que en la parte media, pero estos para un nuevo sorteo de pozo extra. Rekino reparte su pozo de manera semanal y, si no hay ganador de 15 aciertos, se divide entre los ganadores de 14.
OTROS PREMIOS
Además de sortear Telekino y Rekino, semanalmente se sortean otros premios como autos, electrodomésticos o viajes. ¡Todas las semanas hay ganadores!
El pozo estimado del Telekino para este sorteo es de 1.900 millones de pesos.
• Revisa los resultados de la Telekino del domingo 31 de agosto
