El Ministerio de Educación (Minedu) avanza con el Concurso de Ascenso Docente 2025 y ya definió la fecha en que los postulantes podrán conocer si lograron superar la Prueba Nacional aplicada el pasado 23 de noviembre. Miles de maestros esperan este resultado para continuar con la ruta hacia una plaza en la Carrera Pública Magisterial.

Los puntajes estarán disponibles en la plataforma oficial de la Dirección de Evaluación Docente, lo que también marcará el inicio del periodo de reclamos y la transición hacia la siguiente fase del concurso. Descubre cuándo se publicará la lista de docentes clasificados tras la evaluación nacional.

(Fuente: Minedu)

¿CUÁNDO PUBLICARÁ EL MINEDU LA LISTA DE CLASIFICADOS DEL ASCENSO DOCENTE 2025?

Los resultados de la Prueba Nacional podrán consultarse a partir del 5 de diciembre de 2025 en el aplicativo de la Dirección de Evaluación Docente (DIED). Ese mismo día se habilitará el registro de reclamos respecto al puntaje obtenido, según informa el diario La República.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA PRESENTAR Y RESOLVER RECLAMOS DEL PUNTAJE?

El proceso de revisión y respuesta a los reclamos se desarrollará en dos etapas:

Presentación de reclamos: del 6 al 12 de diciembre.

Resolución de reclamos: del 10 al 18 de diciembre.

El 18 de diciembre de 2025 se publicará el resultado definitivo de la Prueba Nacional.

¿QUÉ VIENE LUEGO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES?

Con la difusión de los puntajes consolidados, el concurso pasa a la Etapa Descentralizada, fase en la que las DRE y UGEL revisan documentos y verifican requisitos de cada postulante. Esta etapa define la ubicación final en el cuadro de mérito.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA OFICIAL DE LA ETAPA DESCENTRALIZADA 2025–2026?

Las actividades programadas por el Minedu para esta fase son las siguientes:

Actualización del legajo personal en DRE o UGEL: del 10 al 22 de diciembre de 2025. Solicitud del informe escalafonario: del 5 al 15 de enero de 2026. Acreditación de la bonificación por discapacidad: 5 de enero de 2026. Revisión de requisitos, causales de retiro, bonificación por discapacidad y evaluación de la trayectoria profesional: del 6 al 21 de enero de 2026.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁN LOS RESULTADOS DE LA ETAPA DESCENTRALIZADA?

El Minedu tiene programado difundir los resultados preliminares el 23 de enero de 2026, fecha a partir de la cual los postulantes podrán revisar su situación. Desde el 26 al 29 de enero, se recibirá cualquier reclamo sobre esos primeros resultados, mientras que entre el 26 y el 30 de enero se resolverán las observaciones y se emitirán las actas finales. Finalmente, los resultados definitivos se darán a conocer el 3 de febrero de 2026.

¿CÓMO PUEDE EL DOCENTE INGRESAR AL APLICATIVO DEL MINEDU?

Para acceder a los puntajes y realizar los trámites del concurso, el postulante debe crear un usuario en la plataforma siguiendo estas indicaciones:

Con el DNI en la mano, ingresa a la opción “Regístrese aquí” del aplicativo y valida tus datos colocando el número de documento. Registra un correo personal que no esté asociado a otra cuenta. Ingresa un número de celular único. Revisa el código enviado al correo y escribirlo en la plataforma. Crea una contraseña con vigencia de 180 días. Luego de generar el acceso, inicia sesión, actualiza los datos de contacto, completar el formulario y descarga la constancia.