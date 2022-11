Una conmovedora historia circula en redes sociales en la que los protagonistas son una abuela y su nieto, y en la que curiosamente tienen que ver un tatuaje y una firma. En esta nota te contaremos en qué consiste esta anécdota que se ha popularizado en una de las redes sociales más famosas del mundo, TikTok, además de brindarte información adicional que debes conocer para entender mejor esta noticia.

NIETO SE TATUA LA FIRMA DE SU ABUELA

La historia nace a partir de una publicación de Jorge Alejo Amores en TikTok, quien decidió darle una bonita sorpresa a su abuela.

En el video de TikTok se puede leer: “Me tatué la firma de mi abuela, aunque a ella no le gustan los tatuajes”.

Segundos después de este mensaje, Jorge Alejo Amores va a ver a su abuela, cuyo nombre es Ignacia, quién al ver su nombre plasmado en la piel de su nieto le pregunta: “¿Ya te la has puesto?” “¿Siempre me vas a llevar?”.

La conmovedora reacción de esta anciana no ha tardado en conquistar a las redes sociales, en especial en TikTok, acumulando más de 11 millones de visitas y todo tipo de comentarios: desde usuarios que han asegurado que harán lo mismo con sus abuelos, hasta los que han mostrado su emoción al ver el bonito gesto.

“Gracias a ti voy a hacer lo mismo, me hiciste llorar”, “Los abuelitos deberían ser eternos”, “Hubiera querido hacer lo mismo con la mía”, “Preciosa tu abuela y que tierno el beso que te ha dado”, “El amor de abuela” o “Yo me tatué la flor favorita de mis abuelos y a veces mi abuela me pide verlo tan contenta y eso que no le gustan”, han sido alguna de las reacciones más populares que se leen.

Este es el cautivador video de TikTok de la emotiva reacción de una abuela al ver que su nieto se tatuó su firma:

QUÉ ES TIKTOK

Según se sabe hasta el momento, TikTok es una red social de origen chino para compartir videos cortos en formato vertical. La plataforma se utiliza para grabar una variedad de situaciones, desde géneros como danza, comedia y educación, etc., que incluso pueden tener una duración de 1 segundo, hasta 10 minutos. Los videos cortos no tienen un plazo determinado de reproducción, por lo tanto, cuando acaban vuelven a empezar otra vez en un bucle infinito.

TikTok se ha descargado más de 130 millones de veces en los Estados Unidos y ha alcanzado los 2 mil millones de descargas en todo el mundo, según reveló la firma de investigación móvil Sensor Tower que excluye a los usuarios de Android en China.

En Estados Unidos, muchas celebridades, incluidos Jimmy Fallon y Tony Hawk, comenzaron a usar la aplicación en 2018; otras celebridades como Jennifer Lopez, Jessica Alba, Will Smith y Justin Bieber también se unieron a TikTok.

Entre los datos más interesantes de esta red social se encuentra que a nivel mundial, el 44% de los usuarios de TikTok son mujeres, mientras que el 56% son hombres. Según datos demográficos, el 43% de los nuevos usuarios son de la India. Por otro lado, entre estos usuarios de TikTok, el 90% dice que usa la aplicación a diario.