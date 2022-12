La ‘Canarinha’ está de ‘festa’ por su clasificación a los cuartos de final de Qatar 2022 tras golear a Corea del Sur. El gran nivel mostrado por Brasil en el Medio Oriente tuvo mayor impacto por sus divertidos pasos coreográficos que terminaron contagiando al mismísimo ‘Tite’. Durante los festejos del ‘Scratch’, llamó la atención un peculiar movimiento de Richarlison luego de anotar el segundo tanto verdeamarelo, la cual tiene como protagonista al pegajoso ‘Danca do Pombo’.

¿CÓMO SURGIÓ EL ‘BAILE DE PALOMAS’ QUE POPULARIZÓ RICHARLISON EN QATAR 2022?

El ‘jogo bonito’ renació en Qatar 2022, y junto a ello el festival de la danza.

Resulta tradicional que los futbolistas de Brasil tengan la sana costumbre de expresar su alegría a través del baile, pero en esta ocasión, una canción en particular se ha viralizado luego de la goleada ante los ‘Guerreros Tageuk’.

La ‘Danca do Pombo’ es un tema con cortes de samba, funk y mezclas de DJ creado por Mc Faísca, quien explica su contemporáneo éxito que empezó hace 4 años.

En diálogo para el portal online, G1, Mc Faísca cuenta que creó la canción en el 2014 luego de que le cayó excremento de paloma sobre uno de sus hombros.

“Llegamos a su casa (novia), llena de niños, y dijo: “Se convirtió en una paloma”. Luego hice el baile, y a los pequeños les encantó”, manifestó el músico que le dio vida al tema de moda en las redes sociales, y que hizo bailar al propio DT de la selección de Brasil en el Medio Oriente.

Qatar 2022 ha sido testigo de los simpáticos movimientos que Richarlison empezó a mostrar durante su paso por el Everton (2018), y que forma parte de la coreografía que simula el caminar de las palomas.

‘DANCA DO POMBO’ : ¿CÓMO FUE EL MOMENTO EN QUE RICHARLISON HIZO BAILAR A ‘TITE’ Y TAMBIÉN A RONALDO?

La goleada brasileña en los octavos de Qatar 2022 se volvió tendencia gracias al ‘jogo bonito’ desplegado en el 974, y la danza de ‘Tite’.

Tras el golazo anotado por Richarlison a los 29 minutos del primer tiempo que puso el momentáneo 2-0, el 9 del ‘Scratch’ se acercó a la zona técnica para cumplir con lo acordado y ensayado.

Diversos medios como TyC Sports e Infobae resaltaron las declaraciones del ariete brasileño post partido ante Corea del Sur en la zona mixta, quien se expresó sobre el baile con ‘Tite’, indicando que “el baile fue acordado. Me llamó y me pidió que le enseñara la ‘Danca do Pombo’”.

“Ensayamos en el hotel antes de venir al partido (contra Corea). Es el primer baile que hace, poco a poco se adapta”, manifestó Richarlison luego de anotar su tercer gol en Qatar 2022.

Acto seguido, la leyenda del fútbol y pentacampeón con Brasil en Corea-Japón 2002, también, se unió al furor del Baile de Palomas.

En entrevista con Richarlison para las redes sociales de la Copa del Mundo de la FIFA, Ronaldo le pidió que le enseñara cómo se baila el ‘Danca do Pombo’, y entre risas se pararon de su asiento para realizar la imitación a los clásicos movimientos de una paloma que se ha popularizado tanto como el favoritismo de Brasil para lograr el hexacampeonato.