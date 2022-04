8 / 11

Aunque primariamente un músico, David Bowie tuvo una prolífica carrera en la actuación, apareciendo en más de 30 producciones entre películas, series televisivas y obras teatrales. Sus películas más recordadas fueron "The Man Who Fell to Earth" (1976), por la cual se llevó un Saturn Award, "The Hunger" (1986) y "Labyrinth" (1986), en el que actuó junto a Jennifer Connelly. Más recientemente, Bowie también actuó en "The Prestige" (2006) y "August" (2009).