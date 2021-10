El programa de cocina Bake Off Argentina 2021, sigue causando furor en las pantallas de Telefé. En su última edición de este domingo 3 de octubre, los concursantes se enfrentaron en un nuevo desafío para definir quién sería el tercer participante en dejar el exitoso reality gastronómico. Para esta nueva edición del programa, la consigna del día fue preparar una torta que provocara “terror”, así como elaborar diez cake pops temáticos.

Los participantes del programa tuvieron dos horas y media para realizar un pastel sabor de bizcochuelo, de doce centímetros de alto como mínimo y con dos rellenos elaborados. Emiliano tuvo ventaja de diez minutos extra por haber ganado dos pruebas durante la semana. Mientras que concursantes como Silvina, Gianlucca y Hernán solo tenían cinco minutos adicionales del tiempo establecido por los jueces.

Algunos de los concursantes se lucieron durante sus performances como Hernán y Kalia, quienes fueron llamados por la conductora del reality para disputar el título de pastelero estrella correspondiente a la presente semana. Sin embargo, la profesora de pintura logró imponerse notablemente ante el arquitecto y tras hacer gala de toda su creatividad se hizo acreedora al delantal celeste.





LA PEOR PERFORMANCE DE LA ÚLTIMA EDICIÓN

No faltaron los participantes que tuvieron presentaciones “de terror” y no lograron convencer a los jurados. Celeste, Gianlucca y Ximena, fueron llamados adelante al ser considerados como los de peor performance en la última edición. Ellos lograron buenos sabores en su pastel pero tuvieron evidentes fallas en la decoración. Ante ello, los jueces empezaron a debatir quién debía quedarse e irse de la competencia.





¿QUIÉN FUE ELIMINADA EN LA ÚLTIMA GALA?

Paula Chaves anunció que la primera concursante en ser salvada por el jurado era Ximena y solo se debía definir quién dejaría el certamen entre Gianlucca y Celeste. Finalmente, fue la licenciada en turismo la elegida para abandonar la carpa más famosa del país y se despidió entre lágrimas, no sin antes expresar su emoción y agradecimiento por participar en el reality gastronómico.

“Estoy muy contenta. Más allá de que soy muy llorona, me emociona estar acá. Yo siempre admiraba a la gente que desde chica sabía lo que quería hacer y ahora me doy cuenta que esto es lo que me encanta: cocinar todos los días. Fue muy lindo pasar por acá”, dijo Celeste a los jurados y compañeros tras convertirse en la tercera participante eliminada en el reality de pastelería.





¿QUIÉN PODRÍA IRSE HOY DE LA COMPETENCIA?

Una nueva edición del reality de cocina Bake Off Argentina se realizará este lunes 4 de octubre para definir quién será el próximo concursante en abandonar la competencia. La última eliminada fue Celeste, quien no tuvo una buena performance en el desafío. Ximena y Gianlucca tampoco lograron convencer con sus presentaciones pero fueron salvados por decisión del jurado.

Si bien en la penúltima edición del reality todo apuntaba a que Emiliano sería el tercer eliminado tras ser criticado por Damián Betular; Celeste abandonó la competencia al no superar las expectativas del jurado durante su presentación final. Pese a ser salvado en el último programa, ¿Emiliano continuará en la lista de participantes que podrían abandonar hoy la competencia?





¿DÓNDE VER EN VIVO Y A QUÉ HORA?

Bake Off Argentina se transmite en Telefé de lunes a jueves a las 22:30 horas y también cuenta con una edición los días domingo. El exitoso reality también puede ser visto en vivo de manera online a través de Cablevisión Flow o DirecTV Go. Paula Chaves es la conductora del concurso y los jurados son la destacada cocinera Dolli Irigoyen; el pastelero argentino Damián Betular; y la pastelera Pamela Villar.