La distinción individual más importante en el fútbol es el Balón de Oro. Tras la suspensión temporal de las ligas en el mundo, pese a lograrse la culminación de la mayoría de ellas, se hicieron ciertos ajustes al juego.

Los amantes del fútbol ven jornada a jornada, en diferentes partes del mundo, cinco cambios en el equipo como primera medida por la seguidilla de partidos.

En Francia, por ejemplo, optaron por culminar anticipadamente, y sin cumplir con el calendario, la Ligue 1 y declarar como campeón al París Saint Germain.

Pero una noticia sorprendió a propios y extraños: esta temporada no se entregará el Balón de Oro y esto generó polémica en todo el mundo.

Muchos futbolistas como Robert Lewandoski, Sergio Ramos, Karim Benzema, y los siempre nominados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se perfilaban como posibles ganadores.

El Balón de Oro, otorgado por la prestigiosa revista France Football, explicó las razones de esta decisión. Todas van en torno a la llegada del coronavirus y su alteración en las reglas del juego y el ritmo de las competencias, muchas de ellas aún suspendidas.

”Es un año muy extraño y no podemos tratarlo como un año ordinario”, dijo el editor de France Football Pascal Ferré a The Associated Press en una entrevista telefónica. “Empezamos a hablar sobre ello (tomar la decisión) al menos dos meses”.

”No es una decisión que hemos tomado a la ligera, pero hay que reconocer que no se podría tener un ganador normal o típico del Balón de Oro, y lo que más nos preocupaba era que no sería adjudicado de una manera justa”.

A raíz de las modificaciones de las reglas del fútbol durante la pandemia, el propio premio se vio afectado.

”La temporada comenzó con ciertas reglas y acabó con otras reglas. En enero y febrero, el fútbol se jugó con el público colmando las gradas de los estadios. Luego, desde mayo y junio, se jugó en estadios vacíos”, dijo Ferré.

“Luego salió la regla de los cinco cambios y no tres. Y luego los ajustes en los torneos, notablemente la fase final (el formato a un solo partido de ocho equipos) para la Champions League luego de haber comenzado con eliminatorias de ida y vuelta”.

Como la Eurocopa y la Copa América fueron pospuestas este año, la Champions League iba a influir enormemente en el resultado, pero con un formato que de forma inadvertida ofrecía atajos al eventual victorioso.

”El Balón de Oro se hubiera decidido con tan solo tres partidos: el de cuartos de final, la semifinal y la final”, dijo Ferré.

Adjudicado por la revista France Football, el Balón de Oro se ha otorgado cada año desde que Stanley Matthews ganó el primero en 1956.

Lionel Messi cuenta con la colección récord, consagrado seis veces, para superar por uno a su eterno rival Cristiano Ronaldo.

La revista empezó a otorgar un laurel femenino en 2018, pero tampoco será adjudicado este año.

