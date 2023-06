¡El BTS FESTA 2023 ha comenzado! Army no podría estar más feliz con el ‘regreso’ de sus ídolos. BTS, la exitosa banda de K-pop , cumple 10 años juntos desde su debut, por ello este mes representa un momento especial en su carrera. Es así que la agrupación ha decidido celebrarlo a lo grande junto a sus fans como todos los años con el BANG BANG CON 2023. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos todo.

BTS en BANG BANG CON 2023:

BTS no deja de sorprender al mundo y a ARMY, en esta ocasión los jóvenes idols anunciaron conciertos gratis para sus millones de fanáticos. Como celebración de su décimo aniversario, BTS hizo pública una transmisión GRATUITA de sus conciertos: “BTS 5th Muster [Magic Shop] en Seúl”, “BTS 2021 Muster Sowoozoo” y “BTS Map of the seoul ON:E”.

BTS en BANG BANG CON 2023: ¿Dónde y cómo ver a Bangtan EN VIVO?

El BANG BANG CON 2023 se emitirá este 2 y 3 de junio del 2023; puedes seguirlo EN VIVO y ONLINE a través del canal oficial de Youtube de BTS, BANGTAN TV y a través de la señal de weverse. Allí podrás ver un especial de horas para que puedas pasar tu día junto a BTS:

BANG BANG CON 2023: ¿A qué hora inician los conciertos?

A continuación conoce a qué horarios deberás estar pendiente para incorporarte a la fiesta online y celebrar junto a ARMY el décimo aniversario según el país en el que te encuentres.

Para visualizar BTS 5th Muster [Magic Shop] en Seúl y BTS 2021 Muster Sowoozoo:

Si estás en México: 9:00 p.m. del viernes 2 de junio

Si estás en Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 pm del viernes 2 de junio

Si estás en Venezuela, Bolivia, Chile: 11:00 pm del viernes 2 de junio

Si estás en Argentina, Brasil: 12:00 am del sábado 3 de junio

Si estás en España: 5:00 am del sábado 3 de junio

Para visualizar BTS Map of the seoul ON:E:

Si estás en México: 5:00 am del sábado 3 de junio

Si estás en Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 am del sábado 3 de junio

Si estás en Venezuela, Bolivia, Chile: 7:00 am del viernes 2 de junio

Si estás en Argentina, Brasil: 8:00 am del sábado 3 de junio

Si estás en España: 1:00 pm del sábado 3 de junio

¿Cuándo se estrena “Take Two” de BTS?

La canción se estrenará el próximo 9 de junio, cuatro días antes del décimo aniversario de la banda. El comeback será el segundo que sale en lo que va del 2023. Como se recuerda, a principios de este mes, BTS contribuyó con la canción “The Planet” a la banda sonora de la próxima serie animada de Corea del Sur Bastions. El estreno será a la 1.00 p. m. (KST).

Estos son los horarios por países:

México, Guatemala y Honduras: 10.00 p. m. del jueves 8 de junio

10.00 p. m. del jueves 8 de junio Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 p. m. del jueves 8 de junio

11.00 p. m. del jueves 8 de junio Bolivia, Chile y Venezuela: 12.00 a. m. del viernes 9 de junio

12.00 a. m. del viernes 9 de junio Brasil y Argentina: 1.00 a. m. del viernes 9 de junio

1.00 a. m. del viernes 9 de junio España: 4.00 a. m. del viernes 9 de junio.

¿Cuándo es el aniversario de BTS?

BTS festeja su aniversario cada año el día 13 de junio, la misma fecha de su debut como banda. Para celebrarlo, la boyband organiza un festival musical, suelen presentar conciertos, y diversas actividades para conmemorar el día junto a ARMY.