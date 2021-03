4 de 10

En la Baticueva Batman (Ben Affleck) conserva un disfraz de Robin que ha sido desecrado con la frase "The joke's on you, Batman" ("El chiste es para tí"), una referencia a la tortura que sufrió en los cómics Jason Todd, el segundo Robin, a manos de Joker y que terminó en su muerto. A pesar de esto, una foto de la tumba de Richard Grayson fue filtrada antes de la salida de la película, poniendo la posibilidad de que fue este el Robin que falleció. (Foto: Warner Bros.)