¿Belinda iba a ser Hannah Montana? Esto es lo que se sabe

Belinda a la par de su faceta musical, también ha sobresalido como actriz, hasta fue así que dio comienzo a su carrera artística, ya que a principios del año 2000 y con tan sólo 10 años de edad, pudo protagonizar la popular y exitosa telenovela infantil “Amigos x siempre”, misma con la que se dio a conocer.

Además, la intérprete de “Egoísta” también ha tenido participaciones en producciones internacionales como la versión del 2017 de “Baywatch” o la serie española “Bienvenidos a Edén”. Por otro lado, ha estado circulando ciertas especulaciones en las que se aseguran que la joven actriz rechazó un importante propuesta en la televisión, el mismo que le habría dado fama mundial a Miley Cyrus, el de Hannah Montana.

¿POR QUÉ BELINDA NO OBTUVO EL PAPEL DE HANNAH MONTANA?

De acuerdo a varios portales, Belinda había audicionado para el personaje, pero al final tomó la decisión de no aceptarlo ya que en ese momento no se sentía del todo bien hablando inglés a cada rato, incluso, la propia actriz habría asegurado que se sentía bastante cohibida con el idioma, así que quedó descartada del proyecto.

Esto no es del todo cierto, pues la directora del casting de la serie, Lisa London, ha decidido aclarar la situación y dijo que la española sí se presentó al casting, pero en realidad no estuvo ni cerca de quedarse con el papel ya que no cumplió con los requerimientos para el papel.

Asimismo, Lisa London, directora de casting de Hannah Montana, desmintió este rumor. “Yo descubrí a Myliey Cyrus y me encantó este post, pero quiero que todos sepan que Belinda, quien es adorable, nunca estuvo en el top tres (Miley Cyrus, Daniella Monet y Taylor Momsen) para el rol de Hannah”, dijo con una gran sonrisa y de lo más amable.

¿BELINDA TUVO PARTICIPACION EN ALGUN PROGRAMA DE DISNEY?

Las especulaciones sobre Belinda en el casting de Hannah Montana tomaron relevancia ya que en aquel entonces llegó a participar en otra de las producciones del canal de TV. Es así que en el año 2006, poco después de que la serie de Miley se estrenara, la cantante tuvo una participación especial en la cinta The Cheetah Girls 2 junto a Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Sabrina Bryan y Kiely Williams.

Belinda interpretó a Marisol Durán, una artista pop conocida a nivel internacional que entabló amistad con las chicas del grupo durante su viaje a España. Después de muchas situaciones ocasionadas por la madre de Marisol, las cinco cantan juntas para el gran final.