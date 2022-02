Luego de semanas de especulaciones sobre una posible ruptura entre Belinda y Christian Nodal, puesto que los cantantes dejaron de seguirse en sus redes sociales y ya no compartían imágenes y vídeos juntos, la noticia de su separación ha sido confirmada.

El sábado 12 de febrero en la noche, el intérprete de “Te Fallé” y “Sólo un Sueño” confirmó a través de sus historias de Instagram que su relación con la también actriz había finalizado.

“A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro.

Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”.

Asimismo, el cantante mexicano de 23 años señaló que no dará más declaraciones al respecto: “A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunico que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor”.

Por el lado de Belinda, la cantante se expresó públicamente por primera vez la madrugada del miércoles 16 de febrero, cuatro días después de que el intérprete de la región de Sonora hiciera oficial el final del compromiso. El comunicado de la artista también fue por historias de Instagram.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”.

Para finalizar, concluyó sus declaraciones con una cita de Simone De Beauvoir: “Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’”.

Recordemos que los artistas oficializaron su romance a principios de agosto de 2020, cuando eran coaches en “La Voz México”. Luego en mayo de 2021 dieron a conocer su compromiso con una fotografía en sus cuentas oficiales, hecho que se hizo viral por el costoso anillo que Nodal le entregó a Belinda: una pieza de Angel City Jewelers, cuyo valor es de 3 millones de dólares.

Su noviazgo, bautizado como “Nodeli”, no sólo los convirtió en la pareja favorita de los fanáticos, sino que ‘People en Español’ los coronó como la pareja del año en su edición de diciembre de 2021.

¿Por qué terminaron Belinda y Nodal?

En redes sociales corre la teoría de que el intérprete de “Botella tras botella” le habría sido infiel a Belinda ya que, mientras ella se encontraba en España, él asistió a un fiesta en Guadalajara de su ex novia, María Fernanda Guzmán.

También se habla de un presunto préstamo que ella le habría pedido a él para saldar deudas.

¿Qué pasó con el anillo de compromiso de 3 millones de dólares?

Hasta el momento se desconoce si Belinda le devolvió el anillo a Nodal o si hay planes para que ello suceda.

¿Nodal le contestó a los Belifans en Twitter?

A unas horas de haberse hecho público la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, los admiradores de la intérprete de “Amor a Primera Vista” le habían escrito a la estrella en Twitter que el final del romance era una decepción, por lo que Nodal pidió a los fanáticos de su ex que dejen las cosas como están y que no especulen, porque si se supiera la verdad de la separación ella no quedaría muy bien ante la opinión pública.

“Decepción la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo”, escribió en Twitter, sin embargo, luego borró el mensaje.

Algunos defensores de Belinda sugirieron que el vínculo había potenciado la imagen de Nodal, comentario que a él no le agradó para nada.

“Ese es el problema, ustedes nomás piensan en números, en belleza física. Y, ¿cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México y charteando globalmente?”, señaló. “Sigan hablando mierda y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Último aviso”.

