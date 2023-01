La actriz británica Bella Ramsey se encuentra dando qué hablar no solo por su gran trabajo interpretando a “Ellie” en la nueva serie de HBO Max, “The Last of Us”, sino por sus últimas declaraciones en donde se refirió a sí misma como una persona de género fluido o no binaria.

Según recoge Los 40 de una entrevista de Ramsey con The New York Times, la joven de 19 años siempre se sintió confundida con este tema de la identidad de género, explicando que desde pequeña, cuando no sabía lo que era el género fluido, ya le gustaba cuando se referían a ella como un niño.

“Creo que mi género siempre ha sido muy fluido”, aseguró la actriz de Nottinghamshire al conocido medio estadounidense. “Alguien podría llamarme ‘ella’ y yo no le daría importancia, pero sabía que si alguien me llamaba ‘él’ sería un poco emocionante”, confesó la intérprete, que ahora sí se ve a sí misma como una persona no binaria.

“Soy en gran medida solo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, ha explicado la actriz, quien además confesó no importarle la manera cómo se refieran a su persona, pudiendo usar “ella”, “él” o “elle”, a comparación de otros artistas como Elliot Page o Demi Lovato.

Por otro lado, además de haber confesado el difícil proceso de su identificación de género, Bella Ramsey reveló haber sufrido de anorexia nerviosa, una enfermedad que supo canalizar y transformó en inspiración para iniciar su primer guión con tan solo 14 años.

Dejando en claro que no tuvo una adolescencia fácil, la actriz también comentó que tuvo episodios de ansiedad fuertes, que llegaron a no dejarla salir de casa. Pero más allá de derrumbarse, una vez más decidió ver el lado positivo y lo tomó como un impulso para pronto independizarse. En los últimos meses, Ramsey ha estado llevando paralelamente el rodaje de “The Last of Us” con clases de conducción y estudios universitarios a distancia de ciencias ambientales.