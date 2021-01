El mundo del internet no tiene fronteras y, a veces, tampoco límite en cuanto a sus ocurrencias. Y, esta vez, fue nada menos que Bernie Sanders , senador estadounidense de Vermont, a quien le tocó pagar los platos rotos de la perspicacia de los cibernautas.

Sanders, excandidato demócrata a que perdió la nominación presidencial frente al ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue puesto en el punto de mira de los usuarios de internet en días recientes gracias a la forma en que vistió.

MIRA AQUÍ: Lista completa de los feriados oficiales del año 2021 en el Perú

Aunque en el Capitolio relucían los trajes oscuros y de marcas reconocidas, Sanders llamó la atención al estar sentado con un cubrebocas, piernas cruzadas, envuelto en un abrigo abultado y unos guantes.

Dicha acción, como se esperaba, provocó la reacción de todo el mundo del Internet. Es así como Nick Sawhney, ingeniero en software, desarrolló un sitio web en el que las personas podían poner a Bernie Sanders sentado en la ubicación que quisieran con ayuda de Google Maps.

Mi FAV de los memes de Bernie Sanders 😅 pic.twitter.com/zrEteBI2g2 — Felipe Rozas Jara (@Feliperozasj) January 23, 2021

Bernie Sanders en Escuela San Juan de Dios Aldea, La Pintana pic.twitter.com/kbXpt7sP7Z — Ivan Vera (@IvanVera74) January 23, 2021

Sanders fue ubicado en un puesto de quesadillas, al costado de DeadPool y en los lugares más ocurrentes posibles. Sin embargo, el ingeniero anunció que su proyecto requiere de donaciones para poder seguir funcionando. La plataforma, cuyo nombre es Bernie-Sits, ahora dejó de funcionar .

“¡Hola! Si estás aquí, probablemente sea porque quieres poner a Bernie en un lugar. Desafortunadamente, los costos de la API de Google Maps se han disparado de la noche a la mañana, y no puedo permitirme mantener el sitio en funcionamiento (¡y no puedo pagar lo que me facturó Google cuando me desperté esta mañana!)”, señala el comunicado.

Bernie Sanders cancha baby El Castillo, La Pintana pic.twitter.com/8yZddhD2DP — Ivan Vera (@IvanVera74) January 23, 2021

¿Cuál es la otra historia particular de Sanders?

Bernie Sanders asistió muy abrigado a la investidura de Joe Biden. (Foto: Getty Images, vía BBC Mundo).

En la toma de posesión, Bernie usó unos guantes hechos por Jen Ellis, quien explicó en redes sociales que estaba orgullosa de que el político los utilizara públicamente.

«¡Gracias por todo el interés en los guantes de Bernie! Desafortunadamente, no tengo más guantes a la venta. Hay muchos artesanos geniales en ETSY que los hacen», señaló en Twitter.

Hace un tiempo atrás, Ellis, maestra en segundo grado, le obsequió al senador de Vermont este accesorio de vestimenta que destaca por ser en parte guantes y en parte suéter.

VIDEO RECOMENDADO

Políticas migratorias del presidente Biden generan reacciones encontradas en EE.UU.