Despiertan rumores. Al parecer, la periodista Paola Rojas habría mostrado gran interés en el exvocalista de La Ley, Beto Cuevas, tras una visita a su noticiero Al Aire en Televisa para promocionar la obra “Jesucristo Superestrella” donde él hace el papel de Jesús. Ambos no se han pronunciado de forma pública.

Sin embargo, la noticia cobró más fuerza debido a que en el programa Con Permiso la periodista Martha Figueroa contó que el artista ya estaría en un romance con la conocida reportera. Según dijo, Paola pidió que el exvocalista de La Ley visitara el foro de su programa de noticias para promocionar la obra musical.

Algunos miembros de producción notaron que hubo un insistencia particular de la periodista para que el músico acudiera a ser entrevistado, y que al cumplirse lució de lo más contenta. Figueroa indicó que serían una excelente pareja, pues además de ser muy atractivos, son profesionales y con una excelente calidad humana.

MOSTRÓ MUCHO INTERÉS EN BETO CUEVAS

En el programa Con Permiso manifestaron que la profesional “anda muy misteriosa, pero no lo quiere decir”. Incluso, habría dicho explícitamente a la producción de su espacio informativo que “si no viene Jesucristo que no venga nadie”. Así, los rumores crecieron y para muchos “ella quería con Beto Cuevas”, affaire que se tomó las portadas mexicanas.

PAOLA ROJAS: SU NUEVA PERSPECTIVA EN EL AMOR

Luego de la separación que tuvo con su exesposo y padre de sus hijos, Luis Roberto Alves “Zague”, ella misma contó cómo ha cambiado su visión respecto al amor de pareja y hacia una misma, también sobre conceptos como la fidelidad y al ser una personalidad pública cuánto se comparte o no en redes sociales.

Si bien, la comunicadora no se ha cerrado al amor, tiene claro cuáles son sus prioridades y sabe que un hombre no es responsable de hacerla feliz y brilla con su éxito profesional y personal, como madre y como mujer.

Además del amor, Paolo Rojas ha encontrado satisfacción en muchas otras cosas más como las causas nobles, los proyectos profesionales, pláticas para empoderar a las mujeres y más, señalando que aunque siempre luce como una mujer fuerte a veces se cansa de ello y no quiere ser prisionera de esa parte de su vida.

SU LADO MÁS SENSIBLE

Paola Rojas vivió un momento muy emotivo en el programa Netas Divinas al reconocer que le cuesta trabajo mostrarse siempre fuerte y no sacar a relucir su lado vulnerable. Además, la periodista contó ante sus compañeras que “estoy trabajado muchas cosas, pero una en particular que hay que reconocer es que uno de los pecados en mí es la soberbia”.

“Me doy cuenta de que el mundo me percibe como muy fuerte, siempre he dado esta imagen de la viejota. Promuevo genuinamente que las mujeres seamos poderosas, fuertes y autónomas, pero también, lo confieso y me cuesta, es un mecanismo de defensa. Me protejo de un montón de cosas”, reveló.

CRÍTICAS TRAS INFIDELIDAD DE SU ESPOSO

En verano del año pasado, previo al inicio del Mundial de Fútbol Rusia 2018, la vida de Paola Rojas cambió para siempre luego de que se filtrara un video íntimo en el que aparecía su entonces esposo, Luis Alberto Alves, “Zague” semidesnudo y pronunciando comentarios sexuales explícitos.

Paola reconoció que después de la “humillación masiva” que enfrentó por el video, ahora es inmune al ridículo, el cual fue el tema central del programa y aseguró que ya no le importan las burlas. “La verdad es que pues sí después de que, digamos, involuntariamente y colateralmente estuve expuesta a un ridículo, no sólo a un ridículo, sino a una humillación masiva, ¿no?, tan brutal, sí fue muy fuerte pero ya quedé vacunada”.

La conductora de televisión expresó que recibió críticas muy duras en su momento, y que lograron afectarla, Sin embargo, ahora los comentarios la tienen sin cuidado. “Ya, que se burlen de mí. Ya se burlaron tanto, ya me dijeron tanto, ya me (dando palmadas) tanto, que ya ahorita qué, ya ahorita me da igual”.