Desde la noche de la gala del domingo, Beyoncé es la artista que más Premios Grammy ha ganado en los 63 años de historia de esta ceremonia en honor a la música. Así fue como la cantante de 39 años de edad ha logrado marcar la historia y subir un poco más la valla tras romper todos los estándares y hacerse con 28 galardones a lo largo de su carrera.

“Un momento... se acaba de hacer historia. Rompiendo el récord histórico de más victorias en los Grammy de cualquier artista femenina o cualquier cantante hombre o mujer, ¡el Grammy va para Beyoncé!”, dijo el presentador antes de entregar el gramófono dorado por mejor interpretación de R&B a la diva.

Así fue como Beyoncé marcó la historia de los Grammy. Con su premio superó los 27 galardones que alguna vez obtuvo la antante de bluegrass, Alison Krauss. A nivel global el único que supera a la cantante es el director de orquesta húngaro Georg Solti, con 31. Y así se alza en un segundo puesto, empatada con Quincy Jones.

El tema con el que Beyoncé se coronó durante la noche de los Grammy fue “Black Parade”. Esta canción superó en su categoría a “Lightning & Thunder” de Jhené Aiko & John Legend; “All I Need” de Jacob Collier &Mahalia & Ty Dolla $ing; “Goat Head” de Bruttany Howard y “See me” de Emily King.

“Black Parade” es una canción que la artista afroamericana lanzó el día de la emancipación de los negros esclavizados —el 19 de junio de 2020— al calor de las protestas contra el racismo en Estados Unidos, que fueron marcadas con el asesinato de George Floyd.

“Me siento muy honrado y emocionada. Como artista, creo que es mi trabajo y todos nuestros trabajos reflejar los tiempos“, dijo Beyoncé al abrir su discurso. La artista de “Black Is King” continuó reconociendo la inspiración detrás de su canción. “Quería elevar, alentar y celebrar a todas las hermosas reinas y reyes negros que continúan inspirándome e inspirando al mundo entero”.

“Esto es tan abrumador”, continuó. “He trabajado toda mi vida, desde que tenía 9 años. Y no puedo creer que esto haya sucedido. Esta es una noche tan mágica. Muchas gracias.” Beyomcé concluyó su discurso con el saludo más dulce a sus hijos: “Sé que mi hija está mirando. Dos hijas y un hijo. Blue, felicitaciones. Ella ganó un Grammy esta noche. Estoy tan orgullosa de ti. Me siento muy honrada de ser tu mamá. Todas tus mamás”, dijo refiriéndose a las fans de su menor hija.

La victoria en solitario de Beyoncé a la “Mejor Interpretación de R&B” se produjo momentos después de que ella y Megan Thee Stallion se llevaran a casa el premio a la “Mejor Canción de Rap” por “Savage”, del que Megan lanzó un remix junto a Beyoncé en abril de 2020.

