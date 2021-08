La gala de los Premios Billboard Latinos 2021 contará con la participación de diversos artistas internacionales con gran trayectoria musical, que actuarán en el Watsco Center de la Universidad de Miami, donde se llevará a cabo la premiación. La esperada cita será trasmitida en directo por la cadena Telemundo para todos los seguidores de este gran evento musical.

Camila Cabello, Christian Nodal, Juanes, Natti Natasha, Prince Royce, Ana Barbara, Carlos Rivera, Myke Towers, Reik y Rauw Alejandro participarán en la gala de los Premios Billboard Latinos 2021, que se realizará este 23 de septiembre en Miami, según informó la organización oficial.

Cabe resaltar que la gala es precedida de la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresa a Miami del 20 al 25 de septiembre para analizar el estado de la industria musical y hacer presentaciones ‘exclusivas’, talleres, eventos y ‘experiencias de campo para el consumidor’.

Además de ser parte de la actuación, los artistas Natasha, Royce, Nodal, Reik, Alejandro y Towers son finalistas en algunas categorías de los premios, sin embargo, el favorito de la gala es Bad Bunny, con 22 nominaciones.

Maluma no se queda atrás, pues acumula once nominaciones con su disco ‘Papi Juancho’, donde seis de ellas es por el tema ‘Hawái’ que comparte con el canadiense The Weeknd. Seguidamente, está J Balvin con nueve nominaciones por su trabajo con Black Eyed Peas y es finalista en las categorías de Artista y Compositor del Año.

Este es el año de Colombia, pues Karol G se suma a los artistas nominados con ocho nominaciones gracias a su álbum ‘Emmanuel’ y competirá con Bad Bunny, Maluma, Balvin y Ozuna por el premio de Artista del Año.

