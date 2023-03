BLAKCPINK sigue haciendo historia. La banda surcoreana conformada por Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa sorprende una vez más luego de que obtuvieran otro récord Guinness, con el que demuestran que son una de las bandas femeninas más exitosas del momento.

Fue el pasado 8 de marzo en el que Guinness World Records anunció oficialmente que BLACKPINK había destronado al grupo femenino británico Little Mix para convertirse en la banda femenina con más reproducciones en Spotify.

Las chicas lograron tal hazaña acumulando un total de 8,880,030,049 reproducciones, entre las cuales destacan sus canciones “How You Like That” con 746 198 263 reproducciones, “Kill This Love” con 672 084 360 y “DDU-DU DDU-DU” con 574 613 362.

No obstante, cabe destacar que este no es el primer récord que Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa consiguen como agrupación, pues recordamos que también poseen el récord de la mayor cantidad de suscriptores de una banda en YouTube, el primer grupo de K-pop en alcanzar el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido (femenino) y el primer grupo de K-pop en alcanzar el No. 1 en la lista de álbumes de los Estados Unidos.

Sin duda, estos logros las fortalecen no solo como banda sino también individualmente, pues también han conseguido hitos importantes como solistas. En 2021, Rosé se convirtió en la primera artista en alcanzar el número 1 en una lista global de Billboard como solista y miembro del grupo con su sencillo debut “On The Ground”, mientras que Lisa logró tres nuevos títulos de Guinness World Records a principios de este año, asegura el portal Soompi.

¿QUÉ SE ENCUENTRA ACTUALMENTE HACIENDO BLACKPINK?

La agrupación surcoreana se encuentra realizado su gira mundial “Born Pink”, la cual empezó en octubre del año pasado. Ahora, las chicas se encuentran en la etapa asiática, después de haber pasado por Estados Unidos y Europa.