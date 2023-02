El cantante jamaiquino Bob Marley (1945-1981) es considerado como una de las leyendas mundiales de la música y el reggae debido a sus mensajes de amor, conciencia social y justicia.

El artista nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Jamaica y debido a su gran influencia, en su país decidieron declarar esta fecha como feriado.

Robert Nesta Marley, nombre real del artista, realizó grandes trabajos discográficos como The Wailing Wailers (1965), Soul Rebelds (1970), Soul Revolution (1971), The Best of the Wailers (1971), Babylong by Bus (1978) y Legend (1984).

Dejó gran fortuna

En el momento de su muerte, el artista jamaiquino tuvo una fortuna de 11,5 millones de dólares debido a la venta de más de 75 millones de sus álbumes.

Marley no hizo un testamento ya que su fe rastafari le prohibía reconocer su mortalidad, por ello, al morir sus bienes pasaron bajo la ley intestada de Jamaica.

La ley jamaicana establece que la mayor parte del patrimonio debería haber quedado en manos de la viuda de Bob, Rita. El 10% del patrimonio iría a la viuda de Bob Marley, mientras que el 45% del patrimonio se distribuiría a la viuda durante su vida y el 45% restante se dividiría en partes iguales entre los hijos del difunto.

Curiosidades sobre su vida

(Fuente: Telesur)

Sufrió rechazo social por ser mulato (hijo de madre negra y padre blanco), por lo que fue despreciado como un blanco aunque se identificara como negro. De niño tenía gran éxito con las predicciones que realizaba al leer la mano de las personas. El nombre de “Tuff Gong” no fue solo el sello discográfico de Bob Marley & The Wailers, sino que era su apodo por su fuerza física, en referencia a una piedra volcánica o gong volcánico. Es considerado el representante espiritual del rastafarismo, considerado una religión, un movimiento sociocultural o un orden estilo de vida con principios y normas de convivencia, en contra de imposiciones e injusticias. Vivió a los 21 años en Delaware (Estados Unidos) donde trabajó en la fábrica Chrysler y fue ayudante en un laboratorio. El título verdadero de la canción I Shoot The Sheriff era I Shoot The Police, pero lo cambió para evitar represalias. Era un estupendo jugador de fútbol profesional y de ping-pong. El tema No Woman, No Cry es usado como canción de cuna en varias partes del mundo. Recibió la Medalla de la Paz de la ONU en 1978, por lograr que en uno de sus conciertos se dieran la mano el primer ministro Michael Manley y su mayor opositor, Edward Seaga. Le diagnosticaron un tipo de cáncer de piel llamado melanoma lentiginoso acral pero por su religión no quiso ser intervenido y prefirió tratamientos con “curanderos”.

Grandes canciones

Sus mejores canciones van desde baladas espirituales hasta declaraciones políticas, serenatas sexys y declaraciones de amor.

Entre sus mejores temas destacan:

Redemption Song

No Woman, No Cry

Jamming

Stir It Up

I Shot The Sheriff

Is This Love

Could You Be Loved

Buffalo Soldier

Waiting In Vain

Fuente: Telesur