El empate 1 a 1 entre Boca Juniors y River Plate en una edición más del superclásico argentino no dejó un buen sabor a muchos de los hinchas ‘xeneizes’, entre ellos, Juan Román Riquelme . El exfutbolista y ahora dirigente del club ‘Azul y Oro’ fue uno de los pocos que estuvo presente en el palco de La Bombonera y, tras el final del compromiso, no dudó en hacer sentir su incomodidad al creer que su club estuvo más cerca del triunfo.

¿Qué dijo Riquelme tras el superclásico entre Boca Juniors y River Plate?

Tan polémico como cuando era futbolista, ‘Topo Gigio’ se salió del marco y demostró efusivamente su sentir luego del empate ante el conjunto ‘Millonario’. Sin embargo, no lo hizo en una entrevista exclusiva sino desde la ubicación de donde se encontraba en el estadio.

Mientras los periodistas de la cadena TNT, Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y Román Iucht comentaban todo lo acontecido en el encuentro, una persona gritó desde lo alto: “Hace rato que River (Plate) no juega a nada”.

Aunque los hombres de prensa no dijeron nada en específico sobre lo sucedido, más allá de una que otra sonrisa, el sitio ‘Doble Amarilla’ confirmó que se trataba de Riquelme. Hasta el momento, el ex ’10′ de Boca no ha dado alguna manifestación extra.

Dicha expresión ha creado controversia en las redes sociales. Por un lado, los hinchas de Boca aplauden lo hecho por su ídolo, mientras, los fanáticos riverplatenses no lo han tomado nada bien, asegurando que fue una falta de respeto.

