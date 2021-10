Hay muchas formas de trascender en Boca Juniors: convertirse tal vez en uno de los mejores jugadores en vestir sus colores como lo hizo Juan Román Riquelme; volverse inmortal al encaminar a tantos triunfos internacionales como Carlos Bianchi; o alentar de forma sin igual como Oscar Cacho Laudonio, el popular ‘Loco Banderita’. Esta es su historia en Argentina.

Hijo de un inmigrante italiano, vivió sus primeros años en el Parque Chas, junto a sus padres y ocho hermanos -cuatro mujeres y cuatro varones-. Casado desde los 29, tuvo tres hijos antes de incursionar en otra de sus pasiones, además del elenco Xeneize: el boxeo. De hecho, lo practicó junto a su hermano Abel Laudonio.

Abel, reconocido campeón welter, quien ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 en la categoría liviano. Fue junto a Oscar con quien participaron en un encuentro de exhibición en el medio tiempo de un Boca vs River en 1953 en La Bombonera y frente a Juan Domingo Perón que tuvieron un momento inolvidable, sobre todo para el primero de ellos.

Luego del enfrentamiento, Abel se acercó a Perón, quien se encontraba al lado de Dwight Eisenhower, hermano del presidente de Estados Unidos, para pedirle una bicicleta. Sin embargo, aunque su carrera como pugilista no prosperó, fue el único capaz de vencer a Nicolo Locche en el Luna Park y arrebatarle el campeonato argentino en 1964.

Lamentablemente, el 22 de marzo, Oscar Laudanio se despidió del mundo tras una dura batalla contra el COVID-19 que lo tenía varios meses postrado en una cama de hospital. Sin embargo, la agrupación Boca Primero, sugirió al secretario del club, Ricardo Rosica, inmortalizarlo de una forma singular, donde dio todo por el club.

Y es que su apodo, el ‘Loco Banderita’, se debe a que solía anunciar la salida del equipo por el túnel de La Bombonera al mover de un lado a otro una tela. Su vestimenta, llena de detalles y siempre con los colores dorados y azules, contagiaba a la hinchada Xeneize a cantar los 90 minutos y más de los encuentros que disputaban como locales.

“Desearíamos entonces que la sonrisa, la frescura, el colorido de sus atuendos, sus banderas y su nombre queden grabados en el túnel de ingreso al campo de juego, como recuerdo a una persona que será imposible olvidar”, mencionaba el comunicado del movimiento inspirado en Boca Juniors tras la partida del fanático.

Lamentablemente, años antes de sus partida, fue impedido de realizar su espectáculo debido a la pérdida del celular de un juvenil. Siempre caballero, respondió como tal: “Voy a seguir siendo el ‘loco banderita’. Se equivocaron, esto no me lo merecía. Me pidieron disculpas por lo que pasó, ya está. Soy muy querido acá, jamás en la vida toqué un par de medias o una camiseta, nada de nada. Todos son honestos pero nadie más que yo”, apuntó para Infobae.

