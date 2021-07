Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizaron un polémico partido este martes por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

Al igual que en el duelo de ida, el árbitro anuló un gol (aparentemente lícito) a Boca vía VAR que ningún jugador del cuadro argentino, mucho menos el staff técnico, puede creer hasta ahora.

Tras los 90 minutos, el encuentro culminó 0-0 (igual que en la ida) y Atlético Mineiro derrotó a Boca Juniors 3-1 en la tanda de los penales.

Consumada la derrota, los futbolistas y dirigentes ‘xeneizes’ no pudieron evitar ir contra el árbitro Esteban Ostojich. En eso, la Policía de Brasil intervino. Ahí empezaron los problemas en la puerta del vestuario de Boca.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: ¿Qué pasó en los vestuarios luego del partido?

La Policía de Brasil utilizó gases lacrimógenos para distanciar a los jugadores de Boca Juniors que buscaban dar sus quejas al árbitro del partido.

Ahí empezaron a llover vallas, puños y muchos insultos. Los jugadores de Miguel Russo estaban calientes con la derrota, el gol anulado en el VAR y la actitud de algunas personas de seguridad del Atlético Mineiro.

En las imágenes se observa que Izquierdoz y Rojo peleando contra la seguridad, al ‘Patrón’ Bermúdez defendiendo a su equipo y todo el caos que se armó.

Boca Juniors vs. Mineiro: así fue la escandalosa pelea final de principio a fin. (Video: ESPN)

Lo peor fue que hasta el presidente de Mineiro, Sergio Coelho, se vio involucrado en la trifulca al lanzar botellas de agua contra los jugadores de Boca en medio de todos los incidentes.

Todo acabó con el retroceso del plantel argentino debido a los gases lacrimógenos.

“Cuando no te cobran poder jugar todo el día y no te dejan pasar. No nos dejaron pasar. Ahora tengo que ver un video del presidente de ellos tirando botellas y me quieren dejar detenidos jugadores. Esto siempre pasa en Brasil”, dijo Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, claramente molesto.

