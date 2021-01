Hay cracks de antaño que quedan tapados en el tiempo o no son los suficientemente valorados a la hora de los balances. Claro, antes no había internet, no había cable, no habían redes sociales y habían jugadores nivel que obtenían toda la notoriedad que merecían. Hay, sin embargo, dos peruanos que recibieron hace pocos días un merecido masaje al ego por parte del periodista argentino Fernando Niembro, quien consultado en un espacio de ESPN por Gustavo López sobre su once ideal de jugadores que hayan pasado por Boca y River eligió a dos peruanos: Julio Mélendez de back y Víctor Benítez de defensor por la derecha.

Su equipo se completa con: Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Silvio Marzolini, Juan José López, ‘Chino’ Benítez, Fernando Gago,’ Beto’ Alonso, Diego Maradona y Walter Gómez. Es verdad que Benítez era un polifuncional que a veces es más recordado como mediocampista, pero en la memoria de Niembro calzaba ideal para cubrir el andarivel derecho.

El éxito de Meléndez en Boca es de alguna manera más difundido, ya que jugó entre el 68 y el 72. Salió campeón en el 69 y fue polémico que eligiera no ir con la selección al Mundial del 70. Se trataba de un defensa muy técnico y de gran inteligencia para cubrir los sectores de la defensa. Su elegancia -que contrastaba con el juego más recio de los boquenses promedios- le dio siempre un plus en la valoración.

El caso de Benítez no siempre es tan mencionado. Llamado ‘Conejo’, ganó títulos caseros con Alianza Lima en el 54 y 55 y luego fue titular de la selección entre el 57 y el 60. A Boca pasa por esos años y con la azul y oro logra el título del fútbol argentino (1962). Con esa chompa anotó ante River Plate en el Monumental. Esto se dio un 6 de agosto de 1961. Tras dicho éxito pasa al AC Milan, donde gana la Champions League, en ese entonces llamada Copa de Campeones de Europa.

Es, además, el único peruano que anotó en un Boca-River y también en un Milan-Inter. Un elegido, sin duda.