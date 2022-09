Boca vs River: ¿Guardiola verá el superclásico del fútbol argentino?

Tras la goleada del Manchester City 4 a 0 sobre el Sevilla en condición de visitante por la primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, Pep Guardiola conversó ante la prensa y además de analizar la gran victoria y el buen momento de su equipo, hizo referencia a lo que opina sobre el Superclásico del fútbol argentino que se disputará el domingo 11 de septiembre.

El técnico español, influenciado por la fanaticada riverplatense que trae consigo Julián Álvarez, fue consultado sobre el Boca vs River que se viene y dijo que algún día quiere ver uno en La Bombonera, dado que en el Monumental ya se sacó el gusto de hacerlo.

¿QUÉ DIJO PEP GUARDIOLA SOBRE ASISTIR AL SUPERCLÁSICO ARGENTINO?

“He estado en Buenos Aires, hace años estuve en un River vs. Boca en El Monumental. Espero algún día estar en La Bombonera y ver un Superclásico allí, seguro que tarde o temprano podré hacerlo”, dijo Pep, a quien no se lo asocia con ninguno de los dos al momento de elegir ganador.

Con relación a si logrará ver el partido, dijo lo siguiente: “Si no tenemos partidos y el horario es bueno, seguramente lo mire. Siempre es bueno ver los clásicos más importantes del mundo”.

El equipo de Pep tiene planificado jugar el sábado 10 contra el Tottenham, en uno de los partidos más brillantes de la jornada que enfrentará a los argentinos Julián y Cuti Romero, por lo que Pep tendrá un domingo de absoluto descanso para poder ver el Boca-River que, para el caso, será a las 21 hs de Inglaterra. Asimismo, gran parte del mundo estará pendiente a uno de los superclásicos más importantes del mundo.

PEP GUARDIOLA Y SU VISITA A ARGENTINA

Antes de empezar su carrera como director técnico, Guardiola estuvo en la Argentina y en una de sus primeras visitas se encontró con Marcelo Bielsa. “Elegí ir a Argentina por Marcelo (Bielsa) y por César (Menotti) y porque no conocía Buenos Aires. Y Marcelo, que muy amablemente me invitó a su rancho. Pasamos dos días de charla que ojalá las hubiera podido grabar. Pero las cosas importantes quedan y las que no lo son, se van”, dijo en una entrevista con Telemundo Deportes.

Sin embargo, Guardiola espera en algun momento poder estar en el templo azul y oro y ver en vivo y en directo. Su trabajo y las cuestiones de agenda se lo impiden, pero por ahora podrá seguir las instancias por televisión y volver a ver el recinto xeneize repleto de gente.