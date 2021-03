El COVID-19 ha provocado una crisis económica a nivel mundial. Y, en nuestro país, la pandemia también se ha encargado de traer consecuencias negativas en este sentido. Pero, con el fin de ayudar a quienes más se han visto afectados, desde el último 17 de febrero, el Gobierno viene entregando el nuevo Bono 600 , un subsidio que se viene otorgando en diferentes fechas y servirá como amparo económico para dichas familias.

Este Bono 600 es de S/ 600 y le corresponde exclusivamente a los hogares de las regiones y provincias del país que se encuentran en el nivel extremo de contagio por el coronavirus.

Desde el viernes 26 de febrero, se inició el pago al segundo grupo de beneficiarios: a todos aquellos que tienen cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular. Y, a partir del 8 de marzo, comenzó a otorgarse el subsidio estatal a los hogares en comunidades sin entidades financieras.

Y, a partir de este lunes 22 de marzo, los beneficiarios del Bono 600, del grupo 2 en la modalidad de Banca Celular, podrán acceder a este. El proceso de inscripción es a través de la plataforma bono600.gob.pe. Esto lo podrán hacer sin necesidad de asistir a las agencias del Banco de la Nación.

A continuación, te mostramos el cronograma y los pasos para que puedas registrarte correctamente para cobrar por banca celular del Banco de la Nación. Cabe mencionar que, si tu hogar es beneficiario y te toca cobrar el Bono 600, a través de la modalidad banca celular, podrás retirar el bono a través de los canales alternos del Banco de la Nación (900 cajeros automáticos y 10 000 agentes MultiRed a nivel nacional).

Además, es indispensable que tengas un celular registrado a tu nombre.

Antes de realizar el cobro, debes saber:

Para cobrar a través de la modalidad Banca celular, debes validar tus datos personales y tu número celular con línea a tu nombre, ciñéndote al último dígito de tu DNI, según este cronograma:

0: lunes 22 y martes 23 de marzo.

1: miércoles 24 y jueves 25 de marzo.

2: viernes 26 y sábado 27 de marzo.

3: lunes 29 y martes 30 de marzo.

4: miércoles 31 de marzo y jueves 1 de abril.

5: viernes 2 y sábado 3 de abril.

6: lunes 5 y martes 6 de abril.

7: miércoles 7 y jueves 8 de abril.

8: viernes 9 y sábado 10 de abril.

9: lunes 12 y martes 13 de abril.

Regístrate siguiendo estos pasos:

- Verifica tus datos: para hacerte acreedor al Bono 600 por la modalidad Banca Celular, a partir del 22 de marzo, se te exigirá validar tus datos personales (código de ficha de DNI, código de ubigeo, nombre del padre o madre, fecha y lugar de nacimiento).

-Elige el operador de tu línea y registra tu número de celular: a este número, te enviarán la clave de acceso (4 dígitos) a la Banca Celular y la clave de cobro (5 dígitos) en los siguientes 5 días. Asegúrate de que la línea esté a tu nombre.

-Confirma el número de celular: comprueba que el número de celular ingresado es el correcto, ya que no podrás modificarlo después.

-Recibe tu clave de acceso: en los siguientes 5 días, te llegará un mensaje al celular que registraste con una clave o PIN de 4 dígitos que te servirá para acceder a la Banca Celular. Es necesario que no elimines ni muestres este mensaje con la clave.

- Ingresa a la Banca celular: marca el *551# desde tu celular y, luego, digita la clave de 4 dígitos que te llegó. Elige la opción 4, correspondiente a retiro, y señala la cantidad a retirar. Marca la opción 1 para confirmar. El Banco de la Nación te enviará un nuevo mensaje de texto, pero esta vez con la clave de cobro de 5 dígitos. Esta clave te permitirá retirar el dinero de cualquier cajero automático o agente MultiRed del Banco de la Nación a nivel nacional.

- Retira tu dinero: asiste a un cajero automático o agente MultiRed del Banco de la Nación y busca la opción “Operaciones sin tarjeta”. Digita la clave de cobro de 5 dígitos y retira el dinero. La clave de cobro tiene una duración de 48 horas. Si es que no puedes ejecutar la operación dentro de las 48 horas, puedes generar una nueva clave de cobro basándote en los pasos anteriores. Recuerda que tu clave es personal y única.

Importante:

Si tienes dificultades para la afiliación a la banca por celular, recurre gratis a la línea 101. No aceptes ayuda de terceros, no acudas a tramitadores y no compartas información personal de tu celular con otras personas. Tampoco hagas caso a correos o mensajes de texto.

Bono 600 soles: ¿cómo saber si tu hogar es beneficiario?

Se trata de la página web Bono600.gob.pe, la cual está disponible desde el lunes 15 de febrero. Es importante mencionar que toda la información concerniente al nuevo bono se ofrecerá a través de esta plataforma, y por esa razón, la PCM exhortó a la ciudadanía a no acercarse a las agencias del Banco de la Nación para evitar aglomeraciones y posibles contagios de COVID-19.

Bono 600 soles: pasos para realizar la consulta online

-Ingresa a la plataforma oficial del bono: https://bono600.gob.pe/

-Haz clic en el botón Consulta con tu DNI

-Ingresa tu número de DNI y su fecha de emisión

-Haz clic en ‘No soy un robot’ y luego acepta la Política de privacidad

-Finalmente, consulta si tu hogar es beneficiario del bono 600

-Si fuiste seleccionado beneficiario, la plataforma te indicará la modalidad y fecha de cobro que se te asignó

VIDEO RECOMENDADO

Link Bono Familiar Universal y de 600 soles

TE PUEDE INTERESAR

Congreso aprueba por insistencia ley que plantea topes a las tasas de interés

Debilidades y los retos del sector salud: ¿Qué debe priorizar el próximo presidente?

¿Cuánto puede percibir por realizar jornadas fuera del tiempo de trabajo remoto?

Gobierno subsidia a empresas que impulsen empleo formal ¿Qué debes tomar en cuenta?

Deserción escolar y nuevas exigencias del Minedu golpean a los colegios privados