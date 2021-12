Bono ANSES para Jubilados con haber mínimo: cómo cobrar los 8,000 pesos desde este 20 de diciembre

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, junto con la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, oficializaron el viernes pasado el pago de un bono de fin de año de $ 8000 para los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, con el único requisito que cobren el haber mínimo.

Así mismo el mandatario manifestó que, “si el crecimiento no llega a todos no es un buen crecimiento. Tenemos la firme convicción y la certeza y la decisión política de lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación y vayan recuperando su capacidad real de compra”, afirmó Fernández.

Luego de que fuera publicado el Decreto 855 en el Boletín Oficial, esta ayuda alcanzará a 4,5 millones de personas ue sean beneficiarias de las prestaciones sociales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); Pensión Universal para el Adulto Mayor; Pensión por Invalidez, Vejez y madre de siete hijos.

¿QUIÉNES COBRAN EL BONO DE $8.000 PESOS?

El bono de fin de año de $ 8000 de ANSES entregará a estas categorías de jubilados y pensionados:

a) Las personas beneficiarias de prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

b) Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias

c) Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

¿CUÁNDO PUEDO COBRAR EL BONO?

El bono de ANSES 2021 para jubilados y pensionados, se les pagará del lunes 20 al jueves 23 de diciembre todo esto con base en la terminación del DNI:

- Lunes 20 de diciembre: DNI terminados en 0, 1 y 2

- Martes 21 de diciembre: DNI terminados en 3, 4 y 5

- Miércoles 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

- Jueves 23 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA COBRAR EL BONO Y DÓNDE ACUDIR?

El bono se otorgará a los titulares de las jubilaciones mínimas por lo cual si deseas recibir esta ayuda debes de pertenecer a dicho grupo.

¿CUÁNTO ES EL BONO DE JUBILADOS 2021?

El monto que entregará para ANSES para jubilados y pensionados de diciembre 2021 es de $ 8000 para los beneficiarios que cobren el haber mínimo, hasta alcanzar así un máximo de $ $ 37.062;

Por lo tanto, aquellos que tengan ingresos previsionales entre un haber mínimo ($ 29.062) y $ 37.062, recibirán un plus adicional hasta completar este último monto.

