El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en coordinación con el Gobierno del Perú, ha establecido que desde hoy, miércoles 20 de mayo, un total de 6.6 millones de peruanos podrán acceder al Bono Familiar Universal de S/ 760.

“Ya está listo, mañana empieza a pagarse y ya sale la plataforma. Como ven ya estamos en la primera parte del bono universal”, aseguró el día martes la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Ariela Luna en una intervención virtual frente al Congreso de la República.

Y, en efecto, hoy se habilitó una plataforma para conocer el padrón de beneficiados con este subsidio. Este grupo acoge a los hogares que no cuenten con un ingreso mensual fijo y que actualmente se encuentran en situación vulnerable.

¿Cómo consulto si he sido beneficiado?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha habilitado una plataforma virtual de fácil acceso. Ahí podrás conocer si tú o un miembro de tu familia se encuentra registrado en el padrón de beneficiarios del Bono Universal Familiar.

Solo tienes que ingresar a la web bonouniversalfamiliar.pe desde un dispositivo con acceso a internet. El sistema te pedirá que ingreses el número y la fecha de emisión de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Con respecto a la entrega del #BonoFamiliarUniversal a los hogares en pobreza y pobreza extrema, así como en situación de vulnerabilidad, el Midis informa lo siguiente:#PeruEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/4vmymQa8bX — MIDIS (@MidisPeru) May 20, 2020

¿Desde cuándo podré realizarse la consulta?

La plataforma de consulta para el Bono Familiar Universal de S/ 760 ya se encuentra habilitada desde el día de hoy, miércoles 20 de mayo del 2020. Así lo anunció el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social en sus redes sociales.

¿Cómo recibirán su pago los beneficiados?

Estos son los cinco modos de pago del Bono Familiar Universal que el Midis ha establecido para esta ocasión:

Depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados.

Banca Celular del Banco de la Nación

Aplicativo Tunki de Interbank.

Pago en ventanilla a través de giro a nivel nacional

Empresas Transportadoras de Valores (ETV).

Si no estoy en la lista, ¿cómo puedo realizar mi reclamo?

No todo está perdido. El Gobierno ha habilitado una segunda web para las familias que no han aparecido en el padrón de beneficiados para el Bono Familiar Universal. En esta plataforma podrán registrarse las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que no recibieron el subsidio estatal.

Puedes acceder a ella en el siguiente link:

https://registronacionaldehogares.pe/login

📢 ¡Atención!

Sobre la plataforma del #RegistroNacionaldeHogares, hemos reforzado los servidores y superado este inconveniente para que los usuarios comprendidos en el DU N.º 052 puedan ingresar la información correspondiente. La plataforma ya se encuentra completamente operativa pic.twitter.com/5EQntCWt0x — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 20, 2020

