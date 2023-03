El Gobierno de Chile entregará por única mes un bono extraordinario de $120.000 en el mes de agosto que permite apoyar al 35% de la población que más lo necesita que actualmente tiene problemas debido al alza de alimentos y servicios básicos como el agua, luz o gas.

Este bono no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no tiene descuento alguno.

El bono será transferido de forma automática, sin necesidad de postulación, a las personas beneficiarias. El pago del subsidio será responsabilidad del Instituto de Previsión Social.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono?

Ingresar al siguiente LINK

Completar el campo de RUN

Colocar tu fecha de nacimiento

Hacer clic en “Consultar”

¿A quienes va dirigido este bono?

No es necesario postular para recibir este bono económico, ya que estará dirigido a las siguientes personas

Causantes de Asignación Familiar al 31 de diciembre de 2021, siempre que el beneficiario perciba la asignación por tener un ingreso mensual inferior a $907.672; y causantes de Subsidio Familiar (SUF) al 31 de diciembre de 2021.

Beneficiarias del Bono de Invierno para pensionados durante 2022.

Beneficiarias del Subsidio de Discapacidad (SD) al 30 de junio de 2022, que hayan recibido el SD durante julio de 2022.

Beneficiarias del Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) al 30 de junio de 2022, que hayan recibido el APSI durante julio de 2022.

Beneficiarias de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) al 30 de junio de 2022, que hayan recibido la PBSI durante julio de 2022.

Familias usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades al 1 de agosto de 2022, reciban o no prestaciones monetarias; y los hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable de la población. En ambos casos, por sus integrantes que no hayan sido considerados de acuerdo a las causales anteriores, pero que cumplan con alguno de estos requisitos:

Personas con discapacidad debidamente acreditada.

Personas con dependencia moderada o severa, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Integrantes del Programa de Integración Escolar (PIE).

Estudiantes de programas de educación especial reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Personas mayores de 60 años y personas menores de 18 años.

En estos casos, el bono será de $120.000 por cada persona que genere el beneficio y se pagará por familia usuaria del subsistema o por hogar del RSH, según corresponda.