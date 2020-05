El nuevo coronavirus además de se runa amenaza para la salud, también lo es para la economía de millones de familias en el mundo. El Perú es uno de los países que aplica las medidas más estrictas para evitar la propagación del COVID-19, lo cual impide que la economía fluya naturalmente debido a varios factores relacionados a la cuarentena, las prioridades de compra y el toque de queda. Ante ello, el Gobierno ofreció cuatro diferentes tipos de bonos para apoyar a las familias peruanas a afrontar la crisis.

Con más de 6 millones de infectados de coronavirus, los gobiernos de todo el mundo se encuentran ante uno de sus mayores retos a nivel de salud pública. Pero las complicaciones no se quedan solo en este sector, sino que se vuelven aún más graves frente a la alza global de desempleo y empresas declaradas en quiebra.

Teniendo en cuenta la diversidad y vulnerabilidad de las diferentes realidades que se viven en el Perú, el Gobierno ha dispuesto cuatro tipos de subsidios: Bono 380, Bono Independiente, Bono Rural y Bono Universal Familiar. Algunas de estas ayudas ya están por la segunda armada. Para acceder a cualquiera de ellos solo hay que entrar a la página https://www.yomequedoencasa.pe/

¿Cómo cobrar el Bono 380?

El Bono 380 también es conocido como el bono “Yo Me Quedo en Casa”, se trata de una ayuda económica que el Gobierno entrega a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Desde el inicio de la cuarentena por coronavirus, el presidente Martín Vizcarra anunció la entrega de 380 soles a esta población vulnerable.

Al ampliarse esta medida por el avance del COVID-19, el gobierno dispuso que se entregue una segunda armada del Bono 380. Según las autoridades, este segundo bono de 380 soles beneficiará a 3.5 millones de familias peruanas.

Una de las primeras cosas que hacer es verificar si eres beneficiario del Bono 380, para ello debes entrar a la siguiente nota, donde te explicamos el paso a paso: ¿Cómo puedo saber si recibiré el segundo bono de 380 soles?

Si ya sabes que eres apto para cobrar este bono, puedes entrar a ESTE ES EL LINK del Bono 380 o leer nuestra guía para cobrarlo, en la siguiente nota: ¿Qué pasos que debo seguir para cobrar el segundo bono de 380 soles?

¿Cómo cobrar el Bono Rural?

Esta es una ayuda económica destinada a las familias ubicadas en el ámbito rural del país. Los encargados de llevar este bono a 830 mil hogares peruanos son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Se entregará un monto de S/760 a los empadronados que figuren en la lista virtual que ha habilitado el Midis. Desde el 14 de mayo es posible realizar el cobro del Bono Rural, mediante una de sus cuatro modalidades.

Lo primero que debes hacer es verificar si eres beneficiario del bono, para ello debes entrar a la siguiente nota, donde te explicamos el paso a paso: Bono Rural: LINK para saber si eres uno de los beneficiados del subsidio de 760 soles

Si ya sabes que eres apto para cobrar el Bono Rural, puedes entrar a ESTE ES EL LINK del Bono Rural o revisar nuestra guía para cobrarlo, en la siguiente nota: Bono Rural 760 soles: ¿en qué consiste y cómo puedo acceder a este beneficio económico?

¿Cómo cobrar el Bono Independiente?

En el Perú existe una gran cantidad de trabajadores que no se encuentran en planilla, a este grupo se les conoce como trabajadores independientes. Ya que ellos no tienen acceso a los beneficios laborales, el gobierno dispuso una ayuda económica para estos trabajadores mediante un bono de 760 soles.

El encargado de llevar a cabo esta tarea es el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE). Desde la tarde del pasado martes 07 de abril, se puede realizar la verificación y cobro del Bono Independiente. La iniciativa beneficiar a cerca de 780 mil hogares vulnerables con trabajadores independientes, que han sido identificados en el padrón de hogares beneficiarios aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 075-2020-TR. El bono se ha entregado en dos armadas.

¿Cómo cobrar el Bono Universal Familiar?

Es un bono otorgado por el gobierno peruano a todas las familias peruanas que han visto frustrada su capacidad de percibir ingresos, producto del aislamiento social obligatorio por el COVID-19. Se espera alcanzar a unos 6.8 millones de familias con este bono de 760 soles. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un presupuesto de S/ 5,168 millones.

Los encargados de este bono son el Midis y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En caso que no figures en este padrón y cumplas con los requisitos para recibir el Bono Universal Familiar, puedes ingresar ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares www.registronacionaldehogares.pe, sitio web del Reniec.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, informó que las personas que no puedan acceder al Bono Familiar Universal y logren inscribirse en la plataforma de Reniec, recibirán un nuevo subsidio económico. “Se va a generar un nuevo bono, esto no está cerrado, por eso hemos creado una plataforma para que se inscriban las personas”, señaló la titular del Midis.

Lo primero que debes hacer es verificar si eres beneficiario del Bono Universal Familiar, para ello debes entrar a la siguiente nota, donde te explicamos el paso a paso: Bono Familiar Universal - Link plataforma oficial: consulta con tu DNI, si accedes al subsidio económico

Si ya sabes que eres apto para cobrar el bono, puedes entrar a ESTE ES EL LINK del Bono Universal Familiar o revisar nuestra guía para cobrarlo, en la siguiente nota: Bono Familiar Universal - Link oficial: Guía completa para acceder hoy al subsidio de 760 soles

Si no has recibido ninguno de los otros bonos y reúnes las características para ser beneficiario de este, es posible que debas registrarte para acceder al Bono Universal Familiar. Aquí te dejamos una guía: Bono Familiar Universal: ¿tu nombre no está en el padrón? Sigue estos pasos para solicitar el subsidio de S/760

