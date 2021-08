Muchos medios internacionales han calificado este resultado como uno de los hechos más insólitos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¿Tú qué opinas?

En la pelea que protagonizaron Yuberjen Martínez (Colombia) y Ryomei Tanaka (Japón), el peleador sudamericano dejó a su rival con sangre en el rostro y sin poder mantenerse de pie. Sin embargo, los jueces lo declararon perdedor del duelo por cuartos de final de peso mosca.

Ryomei Tanka incluso tuvo que dejar el recinto deportivo olímpico en silla de ruedas. Martínez, en cambio, acabó el combate sin señales de dolor o cansancio.

El japonés tuvo que ser llevado en silla de ruedas a vestuarios luego del combate. (Foto: AFP)

En el primer round, el juez peruano Miguel Bobadilla no vio como ganador el colombiano, pero el resto sí. En el segundo, Tanaka recibió el voto a favor de los tres jueces. En el tercer y último asalto, el japonés recibió fuertes golpes, pero los jueces lo declararon ganador.

“No sé qué vieron los jueces en este combate, la verdad que fue un combate muy fuerte, pero le conecté los mejores golpes. Aparte de todo, me sentí ganador, soy muy sincero frente a mi combate (...). Me sentí ganador en los tres asaltos. Siento, pues, que ha sido algo muy injusto por parte de los jueces. Son muchos años de preparación, la verdad es bastante doloroso”, declaró Martínez, plata en Río 2016.

Uno de los golpes que recibió por parte de Yuberjen Martínez. (Foto: AFP)

VIDEO RECOMENDADO

Los cubanos Serguey Torres y Fernando Jorge ganaron este martes la medalla de oro de la prueba de canotaje de C2 1000 de Tokio-2020 con récord olímpico. (Fuente: AFP)