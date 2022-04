La vida de una persona puede cambiar cuando menos se lo espere, pero para que eso sucede, la ayuda de alguien más es importante. En Brasil, fue el caso de Bruno Henrique Cassimiro Ramos -un hombre en situación de calle- al que un estilista de buen corazón propició ese quiebre que necesitaba. ¿Cómo convertir a alguien que lleva casi 3 años sin un hogar en alguien totalmente diferente? Aquí la historia.

Algo común en la vida de Leandro Matías, estilista de profesión, era pasar por una de las principales avenidas de San Pablo, en Brasil. En ese trayecto, se solía cruzar con todo tipo de personas, pero una en particular llamó su atención; acercó al auto hacia él y le extendió un pedazo de cartón acompañada de una sola frase que salió de él: “Esta es mi tarjeta, cuando quieras búscame”.

La poca confianza que le resultó a Bruno la manera de presentarse y ver que un estilista quería ayudarlo, cuando él solo pensaba en recolectar algunas monedas para poder comer, terminó por desencajar al confundido sujeto. Leandro Matías se acercó una vez más para repetir su oferta, la cual fue declinada nuevamente.

Sin embargo, el objetivo era ayudarlo, así que en una tercera ocasión Leandro fue decidido a buscar a Bruno a la casa abandonada donde este se hospedaba, para por fin llevarlo a su local de trabajo. “Fui y lo llevé al salón. Le di una toalla, jabón y le dije: ‘Tómate el baño de tu vida’. Luego le dimos algo de ropa y el almuerzo”, explica Leandro para ‘G1′.

MÁS INFORMACIÓN: Una joven construye una casa miniatura para sus mantis religiosas

Y es que, a sus 33 años, ha tenido que soportar la soledad desde temprana edad; nació en Minas Gerais, pero a los cinco años su madre lo abandonó. Pasó a vivir con su hermana, con su padre, incluso en un orfanato, hasta que finalmente se quedó solo, pues ella y su progenitor se fueron a vivir a Italia sin él. Las adicciones se apoderaron Bruno y lo siguiente fue un futuro incierto.

“Le tení el pelo, le corté, le exfolié la cara y también le hice las cejas. Cuando terminé estaba en shock, no podía creer que fuera él”, explicó Leandro con una sorpresa sin precedentes para él. Parecía tratarse de otra persona y no de aquel hombre que veía cada jornada en las calles, pidiendo limosnas para sobrevivir.

Luego de tener un primer cambio en 2019, incluso consiguiendo una pareja, a fines de aquel año se enteró que esta la traicionaba y decidió enrumbarse a otro destino. “Me sentí mal y decidí que me iría a vivir al campo, donde nadie me conociera”. En febrero de 2020, poco antes del inicio de la pandemia del COVID-19 en Brasil, se encontró sin hogar y las drogas volvieron a hacer lo suyo.

El cambio de imagen hizo lo suyo e incluso sorprendió al propio protagonista: “Me sentí una persona diferente, sentí mucha alegría. Me hizo recordar el pasado. Lo que más echo de menos es mi trabajo, es lo que hago desde que tengo diez años”, recuerda el sujeto sobre aquellos años en los que no se sentía cómodo.

“Ya no quiero ser ese hombre, quiero cambiar”, agrega Bruno, quien ahora mira su futuro con otros ojos. “Yo era escéptico de la vida, no quería saber nada. Cuando Leandro me encontró, era lo que necesitaba. Me cansé de la humillación. Ese no era mi verdadero yo, así que acepté el cambio”, sentencia.

VIDEO RECOMENDADO

Viral: así reaccionó el 'Kun' Agüero al enterarse del hat-trick de Benzema en el Real Madrid vs. Chelsea por la Champions. (Video: Twitch)