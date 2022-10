A casi un mes de comenzar el Mundial Qatar 2022, como suele suceder siempre, hay jugadores que no podrán disputar el torneo por una lesión. Richarlison, futbolista de la selección brasileña y del Tottenham, fue incluido en esta lista en las últimas horas. ¿Pero es verdad que quedó fuera de la Copa del Mundo?

El último fin de semana, en una nueva jornada de la Premier League, Richarlison se lesionó en el encuentro donde los ‘Spurs’ vencieron 2-0 al Everton. Cuando el cronometro marcaba los 51 minutos, la ‘Cacatúa’ dio signos de dolor en la pierna izquierda.

Por ese motivo, el atacante pidió ser sustituido. Al terminar el partido, el delantero fue visto en muletas, por lo que se pensó lo peor y su presencia en Qatar 2022 se puso en duda.

¿Cuál es la situación de Richarlison tras la fuerte lesión que sufrió con el Tottenham?

Sin embargo, la molestia no es tan grave como se pensaba y sí podrá estar con el equipo dirigido por Tite en el Mundial. Después de realizarse los estudios correspondientes, se confirmó que el brasileño presenta una afección en la pantorrilla, pero no es de gravedad y sí estará en Qatar 2022.

¿Qué dijo Antonio Conte sobre la lesión de Richarlison?

El mismo Antonio Conte, técnico del Tottenham, reveló que hay posibilidades de que Richarlison vuelva a las canchas antes de la para por el Mundial. “Puedo confirmar que nuestro delantero no está en riesgo a no jugar en Qatar 2022. La lesión no es tan grave, estoy feliz por él. Solo necesitará tiempo para recuperarse”.

Asimismo, el estratega italiano agregó: “Espero que esté en buena forma para estar en algunos partidos con Tottenham antes de marcharse a disputar la Copa del Mundo, que es el sueño de todo futbolista”.

¿Cuáles son los números de Richarlison en la presente temporada?

Richarlison viene cumpliendo actuaciones destacadas en la Premier. Si bien todavía no anotó, ya cuenta con dos asistencias. Es en la Champions League donde se encuentra con la puntería afinada: marcó dos tantos en cuatro duelos.