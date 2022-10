Una prueba de que el amor perdura con el tiempo es la historia de los jubilados Laércio Alves de Souza y Sônia Maria Félix da Silva, quienes se reencontraron después de 40 años y se casaron en Jardim, en el interior de Ceará, Brasil.

El comienzo de su historia tuvo lugar en la década de 1970, cuando ambos tenían solo 15 años. Él vivía en São José do Belmonte, en Pernambuco, y ella en Jati, ciudad vecina, pero ya en Ceará.

Los dos se conocieron en una fiesta y comenzaron una relación que duró tres años. La relación terminó cuando ambos tenían 18 años porque decidieron tomar caminos separados.

Laércio se fue a São Paulo, donde se convirtió en camionero, se casó y se divorció dos veces. Mientras que Sônia se fue a Fortaleza, donde se casó y construyó una vida sólida con su marido, que murió a los 90 años.

REUNIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Después de enviudar, Sônia decidió regresar a Jati, donde tenía una residencia, e hizo toda una investigación para saber localizar a su primer amor.

Primero encontró la casa de los padres de Laércio en Jardim, donde descubrió que éste vivía solo en una casa en el campo de la ciudad. Aparentemente, Laércio había regresado de São Paulo después de tener un accidente y ya no poder trabajar. Sin mucho que pensar, la jubilada fue allí para declararle su amor.

“Estaba muy enamorada de él. Todo el tiempo pensé: un día lo conoceré. Apenas enviudé, pensé, voy a buscar mi pasado que no viví”, dijo Sônia.

“Fue el cumplimiento de una palabra de Dios que decía que todavía me iba a casar. Tuve varias enfermedades, pedí la muerte, pero fui a la iglesia y Dios me dijo que todavía iba a vivir mucho tiempo y que me iba a casar. Cuando ella llegó haciéndome la propuesta, esa palabra se confirmó. Gracias a Dios encontré la felicidad y el amor de mi vida. Hoy soy feliz, amo y soy amado. ¡Lo que Dios promete, lo cumple!”, dice Laércio.

BODA DE LAÉRCIO Y SÔNIA

Según informa la revista O Segredo, el pasado 6 de mayo de este año se casaron después de un año de haber retomado su relación. En la actualidad, comentan estar muy felices compartiendo su vida en Jati.

“El amor ha resistido la prueba del tiempo. Quería ser feliz con mi primer amor y ahora lo soy. ¡Esto es amor verdadero! Ahora somos felices. ¡Hasta que la muerte nos separe!”, expresa Laércio.