Si de ver crecer a una empresa se trata, Walter Orthmann es el calificado para hablar sobre ello. Lleva más de ocho décadas como empleado de la actual ReneauxView de Brasil y ello le ha permitido batir el récord como el hombre qué más tiempo lleva en una empresa. ¿Cómo es esto posible? Aquí la historia.

¿Qué es lo más llamativo de este trabajador empedernido? Tal vez que el último 19 de abril acaba de cumplir 100 años. Claro que no había otra forma de celebrar su centenario si no es al lado de sus compañeros de trabajo, amigos y familiares. Pero su legado no empieza a escribirse desde aquí, sino hace varios años atrás.

Fuente: Guinness World Records

“En 1938, se esperaba que los niños trabajaran para ayudar a mantener a la familia. Como el hijo mayor de cinco hermanos, mi madre me llevó a buscar trabajo cuando tenía 14 años”, cuenta Orhmann sobre la época. Lo que dice es cierto, en aquel entonces se esperaba que ya se encuentre generando ingresos para su hogar.

Fuente: Guinness World Records

De este modo, fue su madre quien lo acompañó a solicitar empleo en la fábrica de tejidos en la que ella ya laboraba. Su buen dominio del alemán -propio de su natal Brusque, un pueblo de Santa Catarina con gran población alemana- le permitieron ser aceptado en la que por aquel entonces se llamaba Industrias Renaux SA.

Su primer puesto fue el de asistente de envío, donde Walter pudo mostrar sus habilidades y buena disposición para aprender; esto se reflejó en mejores resultados de lo esperado. No pasó mucho tiempo hasta que se obtenga su primer ascenso a un puesto de ventas y más adelante en Gerente de Ventas.

“Me dieron la oportunidad de trabajar como vendedor. Viajé a São Paulo y en menos de una semana llené la producción con pedidos equivalentes a tres meses de trabajo”, confiesa para el portal ‘Guinness World Records’, el mismo que el 6 de enero de 2022 contabilizó 84 años y 9 días como su marca oficial por ser el hombre con la carreara más larga en la misma compañía.

Desde entonces, con más de ocho décadas en la firma textil, ha visto pasar a muchas personas entre jefes y subordinados que se han vuelto sus amigos más leales. Sin embargo, ya con 100 años de existencia, no se duerme en sus laureles y comparte la sabiduría que le ha permitido mantener ese buen ritmo de vida, acompañado de actividad física y actitud positiva.

Fuente: Guinness World Records

“No planeo mucho, ni me preocupo mucho por el mañana. Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que despertaré, me levantaré, haré ejercicio y me iré a trabajar; necesitas ocuparte del presente, no del pasado o del futuro. Aquí y ahora es lo que cuenta, así que ¡manos a la obra!”.