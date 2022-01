Iniciado el verano, en muchas partes del mundo se han registrado olas de calor intensas, sobre todo en el hemisferio sur. En Brasil no fue la excepción, pero un hecho singular llamó la atención: un perro estaba encerrado en un auto y a pleno Sol; de inmediato, algunos policías no lo pensaron dos veces antes de realizar una arriesgada acción. Aquí la historia.

Aunque parezca sorprendente, es extensa la cantidad de veces que casos como este se ven, en el que una persona decide salir con su mascota y hacerle esperar dentro de un vehículo. Irresponsable por donde se le note, el balneario de Balneário Camboriú, en Santa Catarina fue testigo de un caso como así.

Se trataba de un bulldog francés dentro de una camioneta estacionada bajo el Sol. Este llamó la atención de los transeúntes que iban por la zona, donde pudieron captar al animal y caer en cuenta que no había siquiera una rendija abierta por donde el perro pudiera refrescarse; en ese instante pensaron lo peor.

Y es que el can corría peligro, pero ellos, como ciudadanos comunes, no podían hacer nada al respecto; entonces era momento de llamar a las autoridades, quienes no tardaron en hacer presencia. Luego de revisar la situación, cayeron en cuenta de que la única forma de salvar la vida del animal era realizar una maniobra arriesgada.

Tomaron un fierro, rompieron la ventana del auto y, tras ello, pudieron sacar al pequeño bulldog de su ‘prisión’. Sin embargo, el miedo no paró ahí, pues notaron que el perro estaba desmayado y con la lengua fuera, por lo que tuvieron que actuar nuevamente de manera eficaz.

Al instante, vertieron botellas de agua sobre su rostro para que pueda recuperar la conciencia y este pueda beber un poco tras todo el tiempo que este le faltó. Al ver que su reacción era favorable, lo siguiente era trasladarlo para que sea revisado por expertos, por lo que el can fue llevado al veterinario más cercano.

Ya en un mejor lugar y bajo la supervisión de los profesionales en salud animal, los policías se retiraron del recinto para cumplir con una nueva responsabilidad: llevar ante la justicia a los irresponsables que dejaron al perrito bajo esas condiciones.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, restó importancia el miércoles al vertiginoso aumento de casos de covid-19 impulsado por la variante ómicron, que, según los expertos, podría provocar pronto una nueva sobrecarga del sistema hospitalario en el país. (Fuente: AFP)