El pasado 5 de setiembre de 2021, se suspendió el partido clasificatorio entre las selecciones de fútbol de Brasil y Argentina. Desde entonces, el clásico sudamericano tuvo varios dimes y diretes, y a una FIFA con toda la intención de que se termine el partido reglamentariamente. Hoy conoceremos las posturas de ambas federaciones, que sorprendentemente parecen haber llegado a un consenso.

Hace casi un año sucedió un hecho que acentúo la rivalidad futbolística entre brasileños y argentinos. El partido, válido por la fecha 6 de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, se jugó apenas 5 minutos en el Arena de Sao Paulo. La FIFA determinó que se cumpla con la reanudación y culminación del juego para este 22 de setiembre en suelo brasileño, pero no es un secreto que las federaciones en cuestión no tienen el deseo ni el propósito de que, por fin, se dispute.

La Comisión de Apelaciones de la FIFA hizo caso omiso a los recursos presentados por ambas federaciones para evitar un partido sin ninguna incidencia deportiva, dada la conclusión de las Clasificatorias y la clasificación mundialista asegurada por parte de ambas selecciones.

CBF Y AFA: ¿SE PONEN DE ACUERDO?

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO

La postura albiceleste siempre fue tajante en manifestarse a favor de la cancelación del juego de manera definitiva. No le encuentran el sentido a la idea de que se complete el partido estando las 2 selecciones ya clasificadas, y sin sobresaltos, a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Mientras iba camino al avión que lo iba a trasladar hacia Mallorca, isla donde reside, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que “el partido nos está trastocando los esquemas con este tema. Estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién vamos a jugar ni dónde vamos a jugar”. Y agregó que “es una incertidumbre total. Estamos sin saber si vamos a jugar, no es lo ideal la situación y no es culpa nuestra, es de quien debe tomar la decisión”.

Tras la decisión de la FIFA de continuar con la reprogramación para este 22 de setiembre, desde la AFA salió una medida cautelar para que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tomara una decisión.

El principal argumento que sustentaron los colegiados de la AFA fue la carencia de validez deportiva que tenía el partido. Para la postura albiceleste, la insistencia para que se juegue está ligado netamente a lo económico.

CONFEDERACIÓN DE FÚTBOL BRASILEÑO

En un principio, la postura verdeamarela fue de que se dispute el juego sí o sí.

Según allegados y fuentes de A24, el cambio de postura de la CFB, y no querer jugar el partido contra la selección argentina, se debió a un expreso pedido del cuerpo técnico comandado por Tite.

La situación tomó tintes políticos durante su proceso de idas y vueltas. Brasil siempre quiso jugarlo porque la suspensión implicaba una mancha para el gobierno de Jair Bolsonaro.

Se supo que Tite pidió no jugar el partido por riesgo de alguna lesión o una suspensión a meses del Mundial Qatar 2022.

MIRA TAMBIÉN: Escolares de Argentina podrán ver los partidos de la albiceleste en Qatar 2022

NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO

De acuerdo a información compartida por el medio digital argentino A24, el clásico sudamericano que, de acuerdo a FIFA, debía completar los minutos restantes este 22 de setiembre, finalmente se terminó cancelando.

La cancelación obedece a la negación de ambas federaciones para que se culmine el desarrollo del juego. A falta de su oficialización, las fuentes del periodista Javier Lanza aseveran que el Brasil-Argentina no se jugará tras acuerdo de todas las partes involucradas.