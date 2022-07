Si de documentos de gran importancia se trata, para los conductores, el brevete es uno de ellos. Sin embargo, estos tienen que ser actualizados cada cierto tiempo, pero su trámite no toma mucho tiempo y se puede realizar de manera sencilla. Entonces, ¿cómo se puede revalidar tu licencia de conducir en Lima y qué se debe tener en consideración? Aquí los detalles.

En principio, y tal como explica la página web del Estado, solicitar la revalidación en línea o a través de cualquiera de los Centros de Emisión de Licencias en la capital del país es sencilla, además de necesaria. Eso sí, es determinante que el solicitante haya aprobado el examen médico antes del pedido, por lo que no se puede realizar desde el exterior del país.

También es importante tomar en cuenta que no es necesario dar el examen práctico de manejo para obtener la revalidación, pero sí hay algunas consideraciones a destacar si se sobrepasa de los 70 años. Para estos últimos, el plazo para revalidar la licencia de conducir varía de acuerdo a estos aspectos:

Para personas entre los 70 y 75 años, deberán revalidar la licencia AII o AIII cada año.

Para personas entre los 75 y 81 años, deberán revalidar la licencia AI cada 3 años y la AII o AIII cada 6 meses.

Para personas mayores de 81 años, deberán revalidar la licencia AI cada 2 años, mas no podrán hacerlo con las AII o AIII.

Eso sí, para dar inicio con el trámite, es importante que los usuarios no tengan suspendida o retenida la licencia, según el Registro Nacional de Sanciones. Además, no deberán contar con multas pendientes de pago y no encontrarse privados del derecho a conducir algún vehículo de transporte terrestre.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR

DNI, Tarjeta de identidad, Carné de solicitante, Asilado (original y vigente) o Carné de Extranjería (original y copia).

Brevete vencido o cerca de vencer.

Examen Médico aprobado.

Examen de Reglas de Tránsito aprobado en un Centro de Evaluación (excepto para Clase A Categoría I).

Importante: de contar con carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, debe presentar una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

¿CÓMO REVALIDAR MI LICENCIA DE CONDUCIR?